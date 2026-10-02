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Карта памяти SanDisk SDXC 256GB UHS-I (SDSDUNC-256G-GN6IN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти SanDisk SDXC 256GB UHS-I (SDSDUNC-256G-GN6IN)

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Карта памяти SanDisk SDXC 256GB UHS-I (SDSDUNC-256G-GN6IN) - фото 1
Карта памяти SanDisk SDXC 256GB UHS-I (SDSDUNC-256G-GN6IN) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
150
Скорость записи
80
  • Карта памяти SanDisk SDXC 256GB UHS-I (SDSDUNC-256G-GN6IN) - фото 1
  • Карта памяти SanDisk SDXC 256GB UHS-I (SDSDUNC-256G-GN6IN) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650753
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
150
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
14

Описание товара Карта памяти SanDisk SDXC 256GB UHS-I (SDSDUNC-256G-GN6IN)

Карта памяти SanDisk Ultra SDXC 256 ГБ: качество и производительность Снимайте более качественные фото и видео в формате Full HD компактными фотоаппаратами и камерами среднего ценового сегмента. Сверхвысокая скорость передачи данных до 150 Мб/с сокращает время переноса изображений и видео с карты на компьютер. Благодаря ёмкости до 256 ГБ у вас будет достаточно пространства для хранения огромного количества фотографий и часов видео с разрешением Full HD. Карты SanDisk Ultra SD обеспечивают высокую скорость и непревзойдённое быстродействие при записи видео, чтобы вы успели запечатлеть все важные события. Прочный дизайн для использования в экстремальных условиях: карты SanDisk Ultra UHS-I являются противоударными, термостойкими, водонепроницаемыми и защищёнными от рентгеновского излучения. Доказательство надёжной работы: карты памяти SanDisk SD и microSD способны выдерживать некоторые или все из следующих условий: водонепроницаемость, защита от перегрева, защита от ударов и вибрации, защита от рентгеновского излучения, защита от магнитов, ударопрочность.



Теги товара: SDXC, для фотоаппарата

Отзывы о товаре Карта памяти SanDisk SDXC 256GB UHS-I (SDSDUNC-256G-GN6IN)




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
150
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти SanDisk Ultra SDXC 256 ГБ: качество и производительность Снимайте более качественные фото и видео в формате Full HD компактными фотоаппаратами и камерами среднего ценового сегмента. Сверхвысокая скорость передачи данных до 150 Мб/с сокращает время переноса изображений и видео с карты на компьютер. Благодаря ёмкости до 256 ГБ у вас будет достаточно пространства для хранения огромного количества фотографий и часов видео с разрешением Full HD. Карты SanDisk Ultra SD обеспечивают высокую скорость и непревзойдённое быстродействие при записи видео, чтобы вы успели запечатлеть все важные события. Прочный дизайн для использования в экстремальных условиях: карты SanDisk Ultra UHS-I являются противоударными, термостойкими, водонепроницаемыми и защищёнными от рентгеновского излучения. Доказательство надёжной работы: карты памяти SanDisk SD и microSD способны выдерживать некоторые или все из следующих условий: водонепроницаемость, защита от перегрева, защита от ударов и вибрации, защита от рентгеновского излучения, защита от магнитов, ударопрочность.


Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
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