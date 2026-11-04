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Коврик для мыши Defender BLACK S (50017) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коврик для мыши Defender BLACK S (50017)

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Коврик для мыши Defender BLACK S (50017) - фото 1
Коврик для мыши Defender BLACK S (50017) - фото 2
Коврик для мыши Defender BLACK S (50017) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик для мыши Defender BLACK S (50017) - фото 1
  • Коврик для мыши Defender BLACK S (50017) - фото 2
  • Коврик для мыши Defender BLACK S (50017) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650732
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Коврики для мыши
Размеры в упаковке, см
41х37х1
Вес, г.
150

Описание товара Коврик для мыши Defender BLACK S (50017)

Коврик для мыши Defender Black S это стильный, а самое главное, полезный аксессуар для компьютерных мышек. При изготовлении коврика использован ткань+резина. Благодаря этому коврик прослужит вам верой и правдой ни один год и при этом не потеряет свои свойства. Коврик для мыши имеет ряд характерных преимуществ. Использование Defender Black S позволит обеспечить максимальную производительность и долговечность оптической мыши, защитит её от воздействия пыли и грязи. Кроме того коврик защитит поверхность вашего рабочего стола от повреждений.

Отзывы о товаре Коврик для мыши Defender BLACK S (50017)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Коврики для мыши
Описание
Коврик для мыши Defender Black S это стильный, а самое главное, полезный аксессуар для компьютерных мышек. При изготовлении коврика использован ткань+резина. Благодаря этому коврик прослужит вам верой и правдой ни один год и при этом не потеряет свои свойства. Коврик для мыши имеет ряд характерных преимуществ. Использование Defender Black S позволит обеспечить максимальную производительность и долговечность оптической мыши, защитит её от воздействия пыли и грязи. Кроме того коврик защитит поверхность вашего рабочего стола от повреждений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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