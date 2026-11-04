Коврик для мыши Defender BLACK S (50017)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 650732
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
41х37х1
Вес, г.
150
Описание товара Коврик для мыши Defender BLACK S (50017)
Коврик для мыши Defender Black S это стильный, а самое главное, полезный аксессуар для компьютерных мышек. При изготовлении коврика использован ткань+резина. Благодаря этому коврик прослужит вам верой и правдой ни один год и при этом не потеряет свои свойства. Коврик для мыши имеет ряд характерных преимуществ. Использование Defender Black S позволит обеспечить максимальную производительность и долговечность оптической мыши, защитит её от воздействия пыли и грязи. Кроме того коврик защитит поверхность вашего рабочего стола от повреждений.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
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Коврик для мыши Defender Black S это стильный, а самое главное, полезный аксессуар для компьютерных мышек. При изготовлении коврика использован ткань+резина. Благодаря этому коврик прослужит вам верой и правдой ни один год и при этом не потеряет свои свойства. Коврик для мыши имеет ряд характерных преимуществ. Использование Defender Black S позволит обеспечить максимальную производительность и долговечность оптической мыши, защитит её от воздействия пыли и грязи. Кроме того коврик защитит поверхность вашего рабочего стола от повреждений.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
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