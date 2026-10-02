Чехол-накладка ITSKINS HYBRID R OMBRE MagSafe для iPhone 15 Pro Max (6.7"), сиреневый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 15 Pro Max
Цвет
фиолетовый, прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%1 570 руб. 2 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 650419
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 15 Pro Max
Цвет
фиолетовый, прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
50
Описание товара Чехол-накладка ITSKINS HYBRID R OMBRE MagSafe для iPhone 15 Pro Max (6.7"), сиреневый
Чехлы для телефонов ITSKINS представляют собой идеальное сочетание элегантного дизайна и надежной защиты. Эти клип-кейсы изготовлены из высококачественного силикона, который обеспечивает отличную амортизацию и защиту устройства от ударов и царапин. Прозрачная фиолетовая расцветка добавляет вашему смартфону стильный и современный вид, позволяя при этом сохранять оригинальный дизайн устройства. Чехлы ITSKINS идеально прилегают к корпусу телефона, обеспечивая лёгкий доступ ко всем функциям и портам. Выбирая чехол от ITSKINS, вы получаете не только защиту, но и стиль каждый день.
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Теги товара: силиконовые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 15 Pro Max
Цвет
фиолетовый, прозрачный
Страна производитель
Китай
Чехлы для телефонов ITSKINS представляют собой идеальное сочетание элегантного дизайна и надежной защиты. Эти клип-кейсы изготовлены из высококачественного силикона, который обеспечивает отличную амортизацию и защиту устройства от ударов и царапин. Прозрачная фиолетовая расцветка добавляет вашему смартфону стильный и современный вид, позволяя при этом сохранять оригинальный дизайн устройства. Чехлы ITSKINS идеально прилегают к корпусу телефона, обеспечивая лёгкий доступ ко всем функциям и портам. Выбирая чехол от ITSKINS, вы получаете не только защиту, но и стиль каждый день.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID R OMBRE MagSafe для iPhone 15 Pro Max (6.7"), сиреневый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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