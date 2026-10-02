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Сварочный полуавтомат Zitrek ZWS-200, MMA/MIG без газа, 200А + проволока 0.5 кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сварочный полуавтомат Zitrek ZWS-200, MMA/MIG без газа, 200А + проволока 0.5 кг

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Сварочный полуавтомат Zitrek ZWS-200, MMA/MIG без газа, 200А + проволока 0.5 кг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный аппарат
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650043
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Характеристики

Бренд
ZITREK
Тип товара
Сварочный аппарат
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х22х21
Вес, кг.
4.15

Описание товара Сварочный полуавтомат Zitrek ZWS-200, MMA/MIG без газа, 200А + проволока 0.5 кг

Инструмент предназначен для сварочных работ методами MIG (сварка электродной проволокой в среде защитного газа) и MMA (ручная электродуговая сварка штучными плавкими покрытыми электродами). Инструмент может применяться для сварки различных видов металлов. Благодаря наличию ручки, аппарат удобен для транспортирования.



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Отзывы о товаре Сварочный полуавтомат Zitrek ZWS-200, MMA/MIG без газа, 200А + проволока 0.5 кг




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ZITREK
Тип товара
Сварочный аппарат
Страна производитель
Китай
Описание
Инструмент предназначен для сварочных работ методами MIG (сварка электродной проволокой в среде защитного газа) и MMA (ручная электродуговая сварка штучными плавкими покрытыми электродами). Инструмент может применяться для сварки различных видов металлов. Благодаря наличию ручки, аппарат удобен для транспортирования.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сварочный полуавтомат Zitrek ZWS-200, MMA/MIG без газа, 200А + проволока 0.5 кг - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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