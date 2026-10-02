Сварочный полуавтомат Zitrek ZWS-200, MMA/MIG без газа, 200А + проволока 0.5 кг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный аппарат
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 650043
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сварочный аппарат
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х22х21
Вес, кг.
4.15
Описание товара Сварочный полуавтомат Zitrek ZWS-200, MMA/MIG без газа, 200А + проволока 0.5 кг
Инструмент предназначен для сварочных работ методами MIG (сварка электродной проволокой в среде защитного газа) и MMA (ручная электродуговая сварка штучными плавкими покрытыми электродами). Инструмент может применяться для сварки различных видов металлов. Благодаря наличию ручки, аппарат удобен для транспортирования.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 480 руб.1620 руб. в СплитПолуавтомат сварочный ЗУБР КОМПАКТ, FCAW, MMA, TIG, 160А, без га...
-
В наличииЦена 6 570 руб.1643 руб. в СплитАппарат сварочный Зубр СА-190
-
В наличииЦена 6 640 руб.1660 руб. в СплитАппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А...
-
В наличииЦена 7 410 руб.1853 руб. в СплитАппарат сварочный Зубр СА-220
-
В наличииЦена 7 450 руб.1863 руб. в СплитАппарат сварочный Зубр СА-250К
-
В наличииЦена 8 260 руб.2065 руб. в СплитАппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 ...
-
В наличииЦена 8 660 руб.2165 руб. в СплитАппарат сварочный Зубр СА-250
-
В наличииЦена 8 820 руб.2205 руб. в СплитАппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94359, SDR-185 Ultra, 18...
-
В наличииЦена 9 210 руб.2303 руб. в СплитАппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94360, SDR-205 Ultra, 20...
-
В наличииЦена 9 640 руб.2410 руб. в СплитАппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94305, Mini MIG-140...
-
В наличииЦена 9 690 руб.2423 руб. в СплитСварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в ...
-
В наличииЦена 10 980 руб.2745 руб. в СплитПолуавтомат сварочный ЗУБР RED FORCE, MIG/MAG, FCAW, MMA, TIG, 1...
Инструмент предназначен для сварочных работ методами MIG (сварка электродной проволокой в среде защитного газа) и MMA (ручная электродуговая сварка штучными плавкими покрытыми электродами). Инструмент может применяться для сварки различных видов металлов. Благодаря наличию ручки, аппарат удобен для транспортирования.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Сварочный полуавтомат Zitrek ZWS-200, MMA/MIG без газа, 200А + проволока 0.5 кг - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сварочный полуавтомат Zitrek ZWS-200, MMA/MIG без газа, 200А + проволока 0.5 кг