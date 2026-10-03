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Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный

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Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 1
Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 2
Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 3
Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 4
Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 5
Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 6
Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 7
Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 8
Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 9
Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 10
Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 11
Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 12
Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 13
Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 14
Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мельница
Тип устройства
электромельница
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Материал рабочей части
керамика
  • Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 1
  • Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 2
  • Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 3
  • Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 4
  • Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 5
  • Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 6
  • Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 7
  • Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 8
  • Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 9
  • Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 10
  • Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 11
  • Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 12
  • Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 13
  • Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 14
  • Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649949
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный
1 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Мельница
Тип устройства
электромельница
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Материал рабочей части
керамика
Комплектация
Мельница, инструкция.
Цвет
серебристый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х3х3
Вес, г.
400

Описание товара Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный

Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013 является электрической мельницей, которая может измельчать перец-горошек, соль и другие сухие специи. Устройство имеет конструкцию «2 в 1»: емкость для специй разделена на две части для измельчения двух видов специй. Мельница выполнена из сочетания пластика и нержавеющей стали с прозрачной емкостью для специй, что позволит следить за количеством содержимого в ней. Степень помола для каждого вида специй регулируется винтом. Устройство имеет конические жернова из керамики, они долговечные, не стираются и не ржавеют. Мельница удобно лежит в руке, имеет простое управление двумя кнопками и работает от 6 батареек типа ААА, которых хватает на долгое время. Батарейки в комплект не входят. Использовать автоматическую мельницу очень удобно: поместите устройство над блюдом и нажмите на одну из двух кнопок на крышке, чтобы быстро смолоть специи, не прикладывая никаких усилий. Поскольку чаще всего из специй используют соль и перец, вы можете использовать мельницу как солонку и перечницу, при этом сэкономите место на столе и у вас будет возможность добавить в готовые блюда свежемолотые специи. В отличие от специй, которые хранятся в уже измельченном виде, свежемолотые специи имеют более яркий и насыщенный вкус и аромат.

Отзывы о товаре Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Мельница
Тип устройства
электромельница
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Материал рабочей части
керамика
Комплектация
Мельница, инструкция.
Цвет
серебристый, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013 является электрической мельницей, которая может измельчать перец-горошек, соль и другие сухие специи. Устройство имеет конструкцию «2 в 1»: емкость для специй разделена на две части для измельчения двух видов специй. Мельница выполнена из сочетания пластика и нержавеющей стали с прозрачной емкостью для специй, что позволит следить за количеством содержимого в ней. Степень помола для каждого вида специй регулируется винтом. Устройство имеет конические жернова из керамики, они долговечные, не стираются и не ржавеют. Мельница удобно лежит в руке, имеет простое управление двумя кнопками и работает от 6 батареек типа ААА, которых хватает на долгое время. Батарейки в комплект не входят. Использовать автоматическую мельницу очень удобно: поместите устройство над блюдом и нажмите на одну из двух кнопок на крышке, чтобы быстро смолоть специи, не прикладывая никаких усилий. Поскольку чаще всего из специй используют соль и перец, вы можете использовать мельницу как солонку и перечницу, при этом сэкономите место на столе и у вас будет возможность добавить в готовые блюда свежемолотые специи. В отличие от специй, которые хранятся в уже измельченном виде, свежемолотые специи имеют более яркий и насыщенный вкус и аромат.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный – стоимость товара 1010 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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