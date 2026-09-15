Накопитель HDD Seagate 4TB SAS 7200rpm 128MB 3.5" ST4000NM0023
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%20 710 руб. 24 770 руб.
В наличии
Код товара: 649686
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
20 710 руб. -16%
24 770 руб.
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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
710
Описание товара Накопитель HDD Seagate 4TB SAS 7200rpm 128MB 3.5" ST4000NM0023
Внутренний жесткий диск емкостью 4 Тб форм-фактора 3.5 дюйма разработан для сервера и корпоративных систем и отлично подойдет тем пользователям, которые нуждаются в надежном дисковом хранилище. Благодаря скорости вращения пластин 7200 rpm, буферной памяти объемом 128 Мб, высокоскоростному интерфейсу подключения (SAS) диск обеспечит значительную внешнюю скорость передачи данных. Предлагаемая модель, Seagate ST4000NM0023 - Ваше энергоэффективное и высокопроизводительное устройство, позволяющее значительно повысить продуктивность работы, а также, дающее гарантию долговечности и высокого качества.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Внутренний жесткий диск емкостью 4 Тб форм-фактора 3.5 дюйма разработан для сервера и корпоративных систем и отлично подойдет тем пользователям, которые нуждаются в надежном дисковом хранилище. Благодаря скорости вращения пластин 7200 rpm, буферной памяти объемом 128 Мб, высокоскоростному интерфейсу подключения (SAS) диск обеспечит значительную внешнюю скорость передачи данных. Предлагаемая модель, Seagate ST4000NM0023 - Ваше энергоэффективное и высокопроизводительное устройство, позволяющее значительно повысить продуктивность работы, а также, дающее гарантию долговечности и высокого качества.
Накопитель HDD Seagate 4TB SAS 7200rpm 128MB 3.5" ST4000NM0023 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 20710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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