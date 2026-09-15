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Накопитель HDD Seagate 4TB SAS 7200rpm 128MB 3.5" ST4000NM0023 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Накопитель HDD Seagate 4TB SAS 7200rpm 128MB 3.5" ST4000NM0023

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Жесткий диск HDD Seagate SAS 4Tb (ST4000NM0023)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
20 710 руб.  24 770 руб. 
Начислим 332 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649686
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель HDD Seagate 4TB SAS 7200rpm 128MB 3.5" ST4000NM0023
20 710 руб. -16%
24 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
710

Описание товара Накопитель HDD Seagate 4TB SAS 7200rpm 128MB 3.5" ST4000NM0023

Внутренний жесткий диск емкостью 4 Тб форм-фактора 3.5 дюйма разработан для сервера и корпоративных систем и отлично подойдет тем пользователям, которые нуждаются в надежном дисковом хранилище. Благодаря скорости вращения пластин 7200 rpm, буферной памяти объемом 128 Мб, высокоскоростному интерфейсу подключения (SAS) диск обеспечит значительную внешнюю скорость передачи данных. Предлагаемая модель, Seagate ST4000NM0023 - Ваше энергоэффективное и высокопроизводительное устройство, позволяющее значительно повысить продуктивность работы, а также, дающее гарантию долговечности и высокого качества.

Отзывы о товаре Накопитель HDD Seagate 4TB SAS 7200rpm 128MB 3.5" ST4000NM0023




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Описание
Внутренний жесткий диск емкостью 4 Тб форм-фактора 3.5 дюйма разработан для сервера и корпоративных систем и отлично подойдет тем пользователям, которые нуждаются в надежном дисковом хранилище. Благодаря скорости вращения пластин 7200 rpm, буферной памяти объемом 128 Мб, высокоскоростному интерфейсу подключения (SAS) диск обеспечит значительную внешнюю скорость передачи данных. Предлагаемая модель, Seagate ST4000NM0023 - Ваше энергоэффективное и высокопроизводительное устройство, позволяющее значительно повысить продуктивность работы, а также, дающее гарантию долговечности и высокого качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель HDD Seagate 4TB SAS 7200rpm 128MB 3.5" ST4000NM0023 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 20710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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