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Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212)) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212))

23 Отзывы
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Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212)) - фото 1
Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212)) - фото 2
Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212)) - фото 3
Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212)) - фото 4
Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212)) - фото 5
Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212)) - фото 6
Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212)) - фото 7
Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212)) - фото 8
Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212)) - фото 9
Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212)) - фото 10
Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212)) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212)) - фото 1
  • Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212)) - фото 2
  • Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212)) - фото 3
  • Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212)) - фото 4
  • Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212)) - фото 5
  • Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212)) - фото 6
  • Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212)) - фото 7
  • Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212)) - фото 8
  • Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212)) - фото 9
  • Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212)) - фото 10
  • Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212)) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649650
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Характеристики

Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
Устройство, 4G-антенны.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
159 x 29 x 110 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х5
Вес, г.
700

Описание товара Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212))

Keenetic Runner 4G - интернет-центр с модемом 4G, Mesh Wi-Fi N300 и 4-портовым Smart-коммутатором. Самая доступная в линейке модель с встроенным LTE/4G/3G-модемом, куда можно вставить SIM-карту любого оператора, чтобы подключиться к мобильному интернету на даче или торговой точке, в съемной квартире или офисном центре. На большом удалении от базовых станций можно подключить уличную LTE-антенну. В остальном эта модель умеет то же самое, что и все другие модели Keenetic, за вычетом функций USB-интерфейса и двухдиапазонного Wi-Fi. Здесь есть резервирование интернета через нескольких провайдеров и режим WISP, VPN-клиенты (и даже серверы) по всем протоколам, облачное управление через сервис KeenDNS, VLAN’ы и сегментация, фильтрация контента и родительский контроль, гостевая сеть и расписание работы. Для расширения покрытия беспроводной сети Runner 4G готов к роли контроллера Mesh Wi-Fi-системы Keenetic. - Встроенный модем LTE/4G/3G. - Для SIM-карт LTE/4G/3G любых операторов. - Внешние сменные LTE/4G-антенны. - Внешние Wi-Fi-антенны 5 дБи. - Mesh Wi-Fi-система с бесшовным роумингом 802.11r/k. - Защита от киберугроз и родительский контроль. - VPN и функции для бизнеса.

Отзывы о товаре Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212))

Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Арутюн О.

Достоинства:


Комментарий:
Даже не ожидал что так высоко скорость поднимется на дачном участке,ребята рекомендую так как долго мучился с плохим интернетом,сейчас летает дом 21метр длинной ловит везде
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Николай Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер мечта, заменил старый wi fi роутер на этот скорость стала больше, сигнал стабильнее и т.д. рекомендую. Если сигнал слабый то тогда можно подключить внешнюю антенну
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный девайс. К мобильному интернету подцепился без проблем. К проводному пока не смог. Продавец отвечает быстро на все вопросы. В общем рекомендую и товар и продавца
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Ramaz T.

Достоинства:


Комментарий:
отлично
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает,
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Федор С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат. Но главное что порадовало - помощь службы поддержки Keenetic
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
роутер отличный,только вот мобильное приложение перестало работать
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
товар опробован остался доволен, ТВ работает без зависания ИНЕТ работает ровно
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо, товар по отличной цене. Покупал его для поездок с учетом что можно подсоединить внешнюю антенну. Более бюджетные варианты мне не подошли по некоторым параметрам моих хотелок. Проверил в работе, в разных режимах. При включении сразу обновил прошивку, вставил симку, сделал быструю настройку, все заработало моментально. на 4й день беспрерывной работы подзавис, симка работала, а вафли не было почему-то , пришлось перезагрузить. В течении месяца было два таких глюка. После последующего обновления модуля модема зависонов уже не наблюдалось. После, решил перевести в режим повторителя, сканирование сетей прошло быстро, подключился моментально, сигнал стабильный. Дома использую как усилитель сигнала, поставил на подоконник.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Зубащенко Николай Иванович

Достоинства:


Комментарий:
супер - пупер!!!
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
дополняю отзыв. модем сдох через сутки в итоге в сервисный центр уехал. не советую брать фуфло.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Надежда

Достоинства:


Комментарий:
Обычный роутер ,не хуже и не лучше других, скорость 4G интернета 40-50 мб, это мало конечно, но у нас это просто для резерва и сигнал у Мегафона по нашему расположению плохой, поэтому какой у вас сигнал, такая будет и скорость, но в любом случае он его улучшает и скорость больше благодаря именно роутер ,4К на 4G не тянет ,но HD работает отлично, без задержек и зависаний\nК покупке естественно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Модем отличный, но конкретно в моём случае фокус почти не удался. Скорость стала стабильнее намного но такая же. Буду пробовать с выносной мимо антенной, что получиться напишу в последующих отзывах к антенне.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
для того что бы добиться работы роутера с сим картой \"поплясали с бубном \" несколько часов, но заработал.\nмощный роутер - частный дом в 120 м2 и прилегающий участок на 17 соток ( ну 10 из них точно) покрывает отлично\n\nКстати, он больше по размерам чем большинство \"собратьев\", это стоит учитывать
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
он огромный!\nфото 1: hero vs 27\"\nфото 2: hero vs runner\nВ остальном не знаю что и написать, это кинетик, он стоит каждого своего рубля :)
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
супер
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Юрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер - пушка! Тянет всё и вся !!!
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Владимир Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Супер
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2024
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Предыдущим поколением пользуюсь давно, всё гут. Надеюсь и этот послужит неплохо.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Лучше других, которые были до него.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо. Всё работает



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
Устройство, 4G-антенны.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
159 x 29 x 110 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Keenetic Runner 4G - интернет-центр с модемом 4G, Mesh Wi-Fi N300 и 4-портовым Smart-коммутатором. Самая доступная в линейке модель с встроенным LTE/4G/3G-модемом, куда можно вставить SIM-карту любого оператора, чтобы подключиться к мобильному интернету на даче или торговой точке, в съемной квартире или офисном центре. На большом удалении от базовых станций можно подключить уличную LTE-антенну. В остальном эта модель умеет то же самое, что и все другие модели Keenetic, за вычетом функций USB-интерфейса и двухдиапазонного Wi-Fi. Здесь есть резервирование интернета через нескольких провайдеров и режим WISP, VPN-клиенты (и даже серверы) по всем протоколам, облачное управление через сервис KeenDNS, VLAN’ы и сегментация, фильтрация контента и родительский контроль, гостевая сеть и расписание работы. Для расширения покрытия беспроводной сети Runner 4G готов к роли контроллера Mesh Wi-Fi-системы Keenetic. - Встроенный модем LTE/4G/3G. - Для SIM-карт LTE/4G/3G любых операторов. - Внешние сменные LTE/4G-антенны. - Внешние Wi-Fi-антенны 5 дБи. - Mesh Wi-Fi-система с бесшовным роумингом 802.11r/k. - Защита от киберугроз и родительский контроль. - VPN и функции для бизнеса.
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Арутюн О.

Достоинства:


Комментарий:
Даже не ожидал что так высоко скорость поднимется на дачном участке,ребята рекомендую так как долго мучился с плохим интернетом,сейчас летает дом 21метр длинной ловит везде
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Николай Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер мечта, заменил старый wi fi роутер на этот скорость стала больше, сигнал стабильнее и т.д. рекомендую. Если сигнал слабый то тогда можно подключить внешнюю антенну
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный девайс. К мобильному интернету подцепился без проблем. К проводному пока не смог. Продавец отвечает быстро на все вопросы. В общем рекомендую и товар и продавца
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Ramaz T.

Достоинства:


Комментарий:
отлично
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает,
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Федор С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат. Но главное что порадовало - помощь службы поддержки Keenetic
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
роутер отличный,только вот мобильное приложение перестало работать
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
товар опробован остался доволен, ТВ работает без зависания ИНЕТ работает ровно
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо, товар по отличной цене. Покупал его для поездок с учетом что можно подсоединить внешнюю антенну. Более бюджетные варианты мне не подошли по некоторым параметрам моих хотелок. Проверил в работе, в разных режимах. При включении сразу обновил прошивку, вставил симку, сделал быструю настройку, все заработало моментально. на 4й день беспрерывной работы подзавис, симка работала, а вафли не было почему-то , пришлось перезагрузить. В течении месяца было два таких глюка. После последующего обновления модуля модема зависонов уже не наблюдалось. После, решил перевести в режим повторителя, сканирование сетей прошло быстро, подключился моментально, сигнал стабильный. Дома использую как усилитель сигнала, поставил на подоконник.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Зубащенко Николай Иванович

Достоинства:


Комментарий:
супер - пупер!!!
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
дополняю отзыв. модем сдох через сутки в итоге в сервисный центр уехал. не советую брать фуфло.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Надежда

Достоинства:


Комментарий:
Обычный роутер ,не хуже и не лучше других, скорость 4G интернета 40-50 мб, это мало конечно, но у нас это просто для резерва и сигнал у Мегафона по нашему расположению плохой, поэтому какой у вас сигнал, такая будет и скорость, но в любом случае он его улучшает и скорость больше благодаря именно роутер ,4К на 4G не тянет ,но HD работает отлично, без задержек и зависаний\nК покупке естественно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Модем отличный, но конкретно в моём случае фокус почти не удался. Скорость стала стабильнее намного но такая же. Буду пробовать с выносной мимо антенной, что получиться напишу в последующих отзывах к антенне.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
для того что бы добиться работы роутера с сим картой \"поплясали с бубном \" несколько часов, но заработал.\nмощный роутер - частный дом в 120 м2 и прилегающий участок на 17 соток ( ну 10 из них точно) покрывает отлично\n\nКстати, он больше по размерам чем большинство \"собратьев\", это стоит учитывать
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
он огромный!\nфото 1: hero vs 27\"\nфото 2: hero vs runner\nВ остальном не знаю что и написать, это кинетик, он стоит каждого своего рубля :)
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
супер
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Юрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер - пушка! Тянет всё и вся !!!
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Владимир Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Супер
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2024
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Предыдущим поколением пользуюсь давно, всё гут. Надеюсь и этот послужит неплохо.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Лучше других, которые были до него.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо. Всё работает


Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212)) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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