Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212))
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212))
Keenetic Runner 4G - интернет-центр с модемом 4G, Mesh Wi-Fi N300 и 4-портовым Smart-коммутатором. Самая доступная в линейке модель с встроенным LTE/4G/3G-модемом, куда можно вставить SIM-карту любого оператора, чтобы подключиться к мобильному интернету на даче или торговой точке, в съемной квартире или офисном центре. На большом удалении от базовых станций можно подключить уличную LTE-антенну. В остальном эта модель умеет то же самое, что и все другие модели Keenetic, за вычетом функций USB-интерфейса и двухдиапазонного Wi-Fi. Здесь есть резервирование интернета через нескольких провайдеров и режим WISP, VPN-клиенты (и даже серверы) по всем протоколам, облачное управление через сервис KeenDNS, VLAN’ы и сегментация, фильтрация контента и родительский контроль, гостевая сеть и расписание работы. Для расширения покрытия беспроводной сети Runner 4G готов к роли контроллера Mesh Wi-Fi-системы Keenetic. - Встроенный модем LTE/4G/3G. - Для SIM-карт LTE/4G/3G любых операторов. - Внешние сменные LTE/4G-антенны. - Внешние Wi-Fi-антенны 5 дБи. - Mesh Wi-Fi-система с бесшовным роумингом 802.11r/k. - Защита от киберугроз и родительский контроль. - VPN и функции для бизнеса.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Достоинства:
Комментарий:
Даже не ожидал что так высоко скорость поднимется на дачном участке,ребята рекомендую так как долго мучился с плохим интернетом,сейчас летает дом 21метр длинной ловит везде
Достоинства:
Комментарий:
Роутер мечта, заменил старый wi fi роутер на этот скорость стала больше, сигнал стабильнее и т.д. рекомендую. Если сигнал слабый то тогда можно подключить внешнюю антенну
Достоинства:
Комментарий:
Отличный девайс. К мобильному интернету подцепился без проблем. К проводному пока не смог. Продавец отвечает быстро на все вопросы. В общем рекомендую и товар и продавца
Достоинства:
Комментарий:
отлично
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает,
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат. Но главное что порадовало - помощь службы поддержки Keenetic
Достоинства:
Комментарий:
роутер отличный,только вот мобильное приложение перестало работать
Достоинства:
Комментарий:
товар опробован остался доволен, ТВ работает без зависания ИНЕТ работает ровно
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо, товар по отличной цене. Покупал его для поездок с учетом что можно подсоединить внешнюю антенну. Более бюджетные варианты мне не подошли по некоторым параметрам моих хотелок. Проверил в работе, в разных режимах. При включении сразу обновил прошивку, вставил симку, сделал быструю настройку, все заработало моментально. на 4й день беспрерывной работы подзавис, симка работала, а вафли не было почему-то , пришлось перезагрузить. В течении месяца было два таких глюка. После последующего обновления модуля модема зависонов уже не наблюдалось. После, решил перевести в режим повторителя, сканирование сетей прошло быстро, подключился моментально, сигнал стабильный. Дома использую как усилитель сигнала, поставил на подоконник.
Достоинства:
Комментарий:
отличный
Достоинства:
Комментарий:
супер - пупер!!!
Достоинства:
Комментарий:
дополняю отзыв. модем сдох через сутки в итоге в сервисный центр уехал. не советую брать фуфло.
Достоинства:
Комментарий:
Обычный роутер ,не хуже и не лучше других, скорость 4G интернета 40-50 мб, это мало конечно, но у нас это просто для резерва и сигнал у Мегафона по нашему расположению плохой, поэтому какой у вас сигнал, такая будет и скорость, но в любом случае он его улучшает и скорость больше благодаря именно роутер ,4К на 4G не тянет ,но HD работает отлично, без задержек и зависаний\nК покупке естественно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Модем отличный, но конкретно в моём случае фокус почти не удался. Скорость стала стабильнее намного но такая же. Буду пробовать с выносной мимо антенной, что получиться напишу в последующих отзывах к антенне.
Достоинства:
Комментарий:
для того что бы добиться работы роутера с сим картой \"поплясали с бубном \" несколько часов, но заработал.\nмощный роутер - частный дом в 120 м2 и прилегающий участок на 17 соток ( ну 10 из них точно) покрывает отлично\n\nКстати, он больше по размерам чем большинство \"собратьев\", это стоит учитывать
Достоинства:
Комментарий:
он огромный!\nфото 1: hero vs 27\"\nфото 2: hero vs runner\nВ остальном не знаю что и написать, это кинетик, он стоит каждого своего рубля :)
Достоинства:
Комментарий:
супер
Достоинства:
Комментарий:
Роутер - пушка! Тянет всё и вся !!!
Достоинства:
Комментарий:
Супер
Достоинства:
Комментарий:
Предыдущим поколением пользуюсь давно, всё гут. Надеюсь и этот послужит неплохо.
Достоинства:
Комментарий:
Лучше других, которые были до него.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Всё работает
Отзывы о товаре Маршрутизатор Keenetic Runner 4G (Keenetic Runner 4G (KN-2212))
Достоинства:
Комментарий:
Даже не ожидал что так высоко скорость поднимется на дачном участке,ребята рекомендую так как долго мучился с плохим интернетом,сейчас летает дом 21метр длинной ловит везде
Достоинства:
Комментарий:
Роутер мечта, заменил старый wi fi роутер на этот скорость стала больше, сигнал стабильнее и т.д. рекомендую. Если сигнал слабый то тогда можно подключить внешнюю антенну
Достоинства:
Комментарий:
Отличный девайс. К мобильному интернету подцепился без проблем. К проводному пока не смог. Продавец отвечает быстро на все вопросы. В общем рекомендую и товар и продавца
Достоинства:
Комментарий:
отлично
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает,
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат. Но главное что порадовало - помощь службы поддержки Keenetic
Достоинства:
Комментарий:
роутер отличный,только вот мобильное приложение перестало работать
Достоинства:
Комментарий:
товар опробован остался доволен, ТВ работает без зависания ИНЕТ работает ровно
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо, товар по отличной цене. Покупал его для поездок с учетом что можно подсоединить внешнюю антенну. Более бюджетные варианты мне не подошли по некоторым параметрам моих хотелок. Проверил в работе, в разных режимах. При включении сразу обновил прошивку, вставил симку, сделал быструю настройку, все заработало моментально. на 4й день беспрерывной работы подзавис, симка работала, а вафли не было почему-то , пришлось перезагрузить. В течении месяца было два таких глюка. После последующего обновления модуля модема зависонов уже не наблюдалось. После, решил перевести в режим повторителя, сканирование сетей прошло быстро, подключился моментально, сигнал стабильный. Дома использую как усилитель сигнала, поставил на подоконник.
Достоинства:
Комментарий:
отличный
Достоинства:
Комментарий:
супер - пупер!!!
Достоинства:
Комментарий:
дополняю отзыв. модем сдох через сутки в итоге в сервисный центр уехал. не советую брать фуфло.
Достоинства:
Комментарий:
Обычный роутер ,не хуже и не лучше других, скорость 4G интернета 40-50 мб, это мало конечно, но у нас это просто для резерва и сигнал у Мегафона по нашему расположению плохой, поэтому какой у вас сигнал, такая будет и скорость, но в любом случае он его улучшает и скорость больше благодаря именно роутер ,4К на 4G не тянет ,но HD работает отлично, без задержек и зависаний\nК покупке естественно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Модем отличный, но конкретно в моём случае фокус почти не удался. Скорость стала стабильнее намного но такая же. Буду пробовать с выносной мимо антенной, что получиться напишу в последующих отзывах к антенне.
Достоинства:
Комментарий:
для того что бы добиться работы роутера с сим картой \"поплясали с бубном \" несколько часов, но заработал.\nмощный роутер - частный дом в 120 м2 и прилегающий участок на 17 соток ( ну 10 из них точно) покрывает отлично\n\nКстати, он больше по размерам чем большинство \"собратьев\", это стоит учитывать
Достоинства:
Комментарий:
он огромный!\nфото 1: hero vs 27\"\nфото 2: hero vs runner\nВ остальном не знаю что и написать, это кинетик, он стоит каждого своего рубля :)
Достоинства:
Комментарий:
супер
Достоинства:
Комментарий:
Роутер - пушка! Тянет всё и вся !!!
Достоинства:
Комментарий:
Супер
Достоинства:
Комментарий:
Предыдущим поколением пользуюсь давно, всё гут. Надеюсь и этот послужит неплохо.
Достоинства:
Комментарий:
Лучше других, которые были до него.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Всё работает