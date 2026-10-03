Оперативная память Samsung 16GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 M393A2K40EB3-CWE
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 520 руб.
В наличии
Код товара: 649593
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
57 520 руб.
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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Вес, г.
20
Описание товара Оперативная память Samsung 16GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 M393A2K40EB3-CWE
Серверная оперативная память Samsung [M393A2K40EB3-CWE] соответствует высоким стандартам качества, технологичности и стабильности, поэтому станет надежным решением для использования в составе серверной станции. Одноранговая память основана на чипах DDR4 и обладает объемом 16 ГБ. Благодаря тактовой частоте 3200 МГц достигается высокая пропускная способность для повышения скорости отклика программ. Технология ECC автоматически распознает ошибки чипов памяти и устраняет их. Одним из преимуществ памяти Samsung является невысокое напряжение питание, что снижает риск нагрева и помогает экономично расходовать энергию.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Серверная оперативная память Samsung [M393A2K40EB3-CWE] соответствует высоким стандартам качества, технологичности и стабильности, поэтому станет надежным решением для использования в составе серверной станции. Одноранговая память основана на чипах DDR4 и обладает объемом 16 ГБ. Благодаря тактовой частоте 3200 МГц достигается высокая пропускная способность для повышения скорости отклика программ. Технология ECC автоматически распознает ошибки чипов памяти и устраняет их. Одним из преимуществ памяти Samsung является невысокое напряжение питание, что снижает риск нагрева и помогает экономично расходовать энергию.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Оперативная память Samsung 16GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 M393A2K40EB3-CWE – стоимость товара 57520 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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