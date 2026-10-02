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Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 M321R4GA0BB0-CQK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 M321R4GA0BB0-CQK

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Память оперативная Samsung DDR5 32GB RDIMM 4800 (1Rx4) ECC Reg 1.1V (M321R4GA0BB0-CQK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
167 970 руб. 
Начислим 2688 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649589
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 M321R4GA0BB0-CQK
167 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Размеры в упаковке, см
18х3х1
Вес, г.
75

Описание товара Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 M321R4GA0BB0-CQK

Оперативная память Samsung станет отличным выбором для пользователей серверов, рассчитанных на демонстрацию высокого уровня производительности. Немалый объем модуля позволит вам сэкономить количество задействованных слотов памяти (с прицелом на дальнейшую модернизацию). Тип памяти – DDR5. Предусмотрена поддержка ECC. Как и вся продукция Samsung, память отличается высоким уровнем надежности.

Отзывы о товаре Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 M321R4GA0BB0-CQK




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Описание
Оперативная память Samsung станет отличным выбором для пользователей серверов, рассчитанных на демонстрацию высокого уровня производительности. Немалый объем модуля позволит вам сэкономить количество задействованных слотов памяти (с прицелом на дальнейшую модернизацию). Тип памяти – DDR5. Предусмотрена поддержка ECC. Как и вся продукция Samsung, память отличается высоким уровнем надежности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 M321R4GA0BB0-CQK - данный товар вы можете купить по цене 167970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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