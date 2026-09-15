Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32583)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб.
В наличии
Код товара: 649578
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Характеристики
Бренд
Длина, м
7.5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
270
Описание товара Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32583)
Рулетка Сибртех Сапфир 32583 с лентой 7,5 м х 25 мм выполнена в двухкомпонентном корпусе. Инструмент поможет определить длину заготовок, материалов, конструкций и т.д. Будет полезна дома, в гараже, мастерской, при проведении монтажных и ремонтных работ. Зацеп с отверстием позволяет использовать рулетку в качестве циркуля.
Преимущества
- Двухкомпонентный корпус отличается ударопрочностью и надежностью, т.к. выполнен из ABS-пластика с резиновыми вставками.
- Подвижный зацеп обеспечивает точность работы, компенсируя его толщину.
- Благодаря ремешку и клипсе рулетку можно подвешивать на запястье или пояс для удобства работы.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
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Бренд
Длина, м
7.5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Рулетка Сибртех Сапфир 32583 с лентой 7,5 м х 25 мм выполнена в двухкомпонентном корпусе. Инструмент поможет определить длину заготовок, материалов, конструкций и т.д. Будет полезна дома, в гараже, мастерской, при проведении монтажных и ремонтных работ. Зацеп с отверстием позволяет использовать рулетку в качестве циркуля.
Преимущества
- Двухкомпонентный корпус отличается ударопрочностью и надежностью, т.к. выполнен из ABS-пластика с резиновыми вставками.
- Подвижный зацеп обеспечивает точность работы, компенсируя его толщину.
- Благодаря ремешку и клипсе рулетку можно подвешивать на запястье или пояс для удобства работы.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32583) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 450 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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