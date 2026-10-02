Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 3 м х 16 мм Сибртех (32580)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649575
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Длина, м
3
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
пластик, сталь
Особенности
ремешок на руку
Габариты (ВxГxШ), мм
30x98x142
Габаритные размеры), см
3x9.8x14.2
Страна производства
Россия
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
170
Описание товара Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 3 м х 16 мм Сибртех (32580)
Рулетка Сибртех Сапфир 32580 с лентой 3 м х 16 мм выполнена в двухкомпонентном корпусе. Инструмент поможет определить длину заготовок, материалов, конструкций и т.д. Будет полезна дома, в гараже, мастерской, при проведении монтажных и ремонтных работ. Зацеп с отверстием позволяет использовать рулетку в качестве циркуля.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 3 м
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитРулетка Rubber, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31002)
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитРулетка Кварц, прозрачный корпус, амортизатор, 5 м х 19 мм Сибрт...
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитРулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 3м х 16мм
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитРулетка Double fixation, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус, двойн...
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитРулетка Status 3 fixations, 5 м х 19 мм, двухкомпонентный корпус...
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитРулетка Strong, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитРулетка Black, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31014)
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитРулетка Classic, 7.5 м х 24 мм, пластиковый корпус Sparta (31304...
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитРулетка Status magnet 3 fixations, 3 м х 16 мм, обрезиненный кор...
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитРулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 5 м х 19 мм Си...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитРулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540)
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитРулетка Elastica, 7.5 м х 24 мм, обрезиненный корпус Sparta (313...
Бренд
Длина, м
3
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
пластик, сталь
Особенности
ремешок на руку
Габариты (ВxГxШ), мм
30x98x142
Габаритные размеры), см
3x9.8x14.2
Страна производства
Россия
Страна производитель
Россия
Рулетка Сибртех Сапфир 32580 с лентой 3 м х 16 мм выполнена в двухкомпонентном корпусе. Инструмент поможет определить длину заготовок, материалов, конструкций и т.д. Будет полезна дома, в гараже, мастерской, при проведении монтажных и ремонтных работ. Зацеп с отверстием позволяет использовать рулетку в качестве циркуля.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 3 м
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 3 м
Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 3 м х 16 мм Сибртех (32580) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 3 м х 16 мм Сибртех (32580)