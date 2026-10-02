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Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 3 м х 16 мм Сибртех (32580) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 3 м х 16 мм Сибртех (32580)

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Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 3 м х 16 мм Сибртех - фото 2
Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 3 м х 16 мм Сибртех - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 3 м х 16 мм Сибртех - фото 1
  • Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 3 м х 16 мм Сибртех - фото 2
  • Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 3 м х 16 мм Сибртех - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649575
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Длина, м
3
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
пластик, сталь
Особенности
ремешок на руку
Габариты (ВxГxШ), мм
30x98x142
Габаритные размеры), см
3x9.8x14.2
Страна производства
Россия
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
170

Описание товара Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 3 м х 16 мм Сибртех (32580)

Рулетка Сибртех Сапфир 32580 с лентой 3 м х 16 мм выполнена в двухкомпонентном корпусе. Инструмент поможет определить длину заготовок, материалов, конструкций и т.д. Будет полезна дома, в гараже, мастерской, при проведении монтажных и ремонтных работ. Зацеп с отверстием позволяет использовать рулетку в качестве циркуля.



Теги товара: 3 м

Отзывы о товаре Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 3 м х 16 мм Сибртех (32580)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Длина, м
3
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
пластик, сталь
Особенности
ремешок на руку
Габариты (ВxГxШ), мм
30x98x142
Габаритные размеры), см
3x9.8x14.2
Страна производства
Россия
Страна производитель
Россия
Описание
Рулетка Сибртех Сапфир 32580 с лентой 3 м х 16 мм выполнена в двухкомпонентном корпусе. Инструмент поможет определить длину заготовок, материалов, конструкций и т.д. Будет полезна дома, в гараже, мастерской, при проведении монтажных и ремонтных работ. Зацеп с отверстием позволяет использовать рулетку в качестве циркуля.


Теги товара: 3 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 3 м х 16 мм Сибртех (32580) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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