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Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31224) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31224)

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Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31224) - фото 1
Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31224) - фото 2
Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31224) - фото 3
Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31224) - фото 4
Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31224) - фото 5
Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31224) - фото 6
Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31224) - фото 7
Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31224) - фото 8
Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31224) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетка геодезическая
  • Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31224) - фото 1
  • Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31224) - фото 2
  • Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31224) - фото 3
  • Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31224) - фото 4
  • Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31224) - фото 5
  • Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31224) - фото 6
  • Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31224) - фото 7
  • Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31224) - фото 8
  • Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31224) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649561
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31224)
1 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
30
Класс точности
2
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт Наконечник для фиксации рулетки - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь
Особенности
стальная лента, наконечник в нижней части надежно фиксирует рулетку в почве, кольцо-зацеп надежно фиксируется на объекте, быстрый возврат измерительного полотна
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
800

Описание товара Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31224)

Геодезическая мерная лента (30 м х 12.5 мм) MASTER MATRIX 31224 - прибор для проведения измерений на любой поверхности. Оснащена наконечником для закрепления в почве. Прочный пластиковый корпус имеет небольшой вес. Благодаря полимерному покрытию шкала защищена от стирания. Двухкомпонентная рукоятка способствует удобству в работе. Дополнительные характеристики: Ширина ленты 12.5 мм; Класс точности 2; Цена деления 1 мм.

Отзывы о товаре Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31224)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
30
Класс точности
2
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт Наконечник для фиксации рулетки - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь
Особенности
стальная лента, наконечник в нижней части надежно фиксирует рулетку в почве, кольцо-зацеп надежно фиксируется на объекте, быстрый возврат измерительного полотна
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Геодезическая мерная лента (30 м х 12.5 мм) MASTER MATRIX 31224 - прибор для проведения измерений на любой поверхности. Оснащена наконечником для закрепления в почве. Прочный пластиковый корпус имеет небольшой вес. Благодаря полимерному покрытию шкала защищена от стирания. Двухкомпонентная рукоятка способствует удобству в работе. Дополнительные характеристики: Ширина ленты 12.5 мм; Класс точности 2; Цена деления 1 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31224) - стоимость товара 1010 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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