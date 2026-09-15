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Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292)

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Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 1
Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 2
Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 3
Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 4
Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 5
Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 6
Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 7
Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 8
Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 9
Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 10
Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 11
Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 12
Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 13
Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 14
Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 15
Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 16
Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 17
Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 18
Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 19
Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 20
Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 21
Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
  • Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 1
  • Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 2
  • Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 3
  • Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 4
  • Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 5
  • Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 6
  • Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 7
  • Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 8
  • Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 9
  • Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 10
  • Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 11
  • Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 12
  • Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 13
  • Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 14
  • Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 15
  • Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 16
  • Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 17
  • Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 18
  • Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 19
  • Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 20
  • Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 21
  • Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649554
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292)
1 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
50
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт
Материал
пластик, сталь
Особенности
ширина ленты 15 мм
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, кг.
1.06

Описание товара Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292)

Геодезическая рулетка Denzel 31292 в закрытом корпусе, с фибергласовой лентой размером 50 мx15 мм, используется для проведения замеров на открытых участках и строительных объектах. Двухкомпонентный корпус из ABS-пластика с вставками из термопластичной резины устойчив к повреждениям. Рулетка будет полезна во время картографических исследований и при создании ландшафтного дизайна.ПреимуществаУдобное проведение замеров — кольцо с зацепом фиксируется на поверхности, избавляя от необходимости придерживать конец ленты рукой.Долговечность — фибергласовое измерительное полотно характеризуется прочностью и коррозионной стойкостью.Высокая скорость сматывания ленты — планетарный механизм с передаточным коэффициентом 3:1 втрое более эффективен по сравнению с обычными механизмами.Быстрое снятие показаний — на измерительную ленту нанесена двусторонняя шкала, упрощающая выполнение измерений.Комфортное использование — обрезиненный корпус не выскальзывает из рук.



Теги товара: с автостопом

Отзывы о товаре Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
50
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт
Материал
пластик, сталь
Особенности
ширина ленты 15 мм
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Геодезическая рулетка Denzel 31292 в закрытом корпусе, с фибергласовой лентой размером 50 мx15 мм, используется для проведения замеров на открытых участках и строительных объектах. Двухкомпонентный корпус из ABS-пластика с вставками из термопластичной резины устойчив к повреждениям. Рулетка будет полезна во время картографических исследований и при создании ландшафтного дизайна.ПреимуществаУдобное проведение замеров — кольцо с зацепом фиксируется на поверхности, избавляя от необходимости придерживать конец ленты рукой.Долговечность — фибергласовое измерительное полотно характеризуется прочностью и коррозионной стойкостью.Высокая скорость сматывания ленты — планетарный механизм с передаточным коэффициентом 3:1 втрое более эффективен по сравнению с обычными механизмами.Быстрое снятие показаний — на измерительную ленту нанесена двусторонняя шкала, упрощающая выполнение измерений.Комфортное использование — обрезиненный корпус не выскальзывает из рук.


Теги товара: с автостопом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292) - по цене 1670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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