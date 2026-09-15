Top.Mail.Ru
Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480) - фото 1
Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480) - фото 2
Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480) - фото 3
Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480) - фото 4
Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480) - фото 5
Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480) - фото 6
Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480) - фото 7
Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480) - фото 8
Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетка геодезическая
  • Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480) - фото 1
  • Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480) - фото 2
  • Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480) - фото 3
  • Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480) - фото 4
  • Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480) - фото 5
  • Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480) - фото 6
  • Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480) - фото 7
  • Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480) - фото 8
  • Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649552
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480)
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
50
Класс точности
2
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт Наконечник для фиксации рулетки - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь
Особенности
прорезиненный корпус, ускоренный механизм смотки с передаточным коэффициентом 3 к 1, металлическое полотно, дополнительное нейлоновое покрытие
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, кг.
1.82

Описание товара Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480)

Геодезическая рулетка Rollmasband торговой марки GROSS с измерительным полотном длиной 50 м применяется при проведении замеров на строительных площадках, открытых участках и пр. Рулетка имеет прорезиненный корпус закрытого типа. Ускоренный механизм смотки с передаточным коэффициентом 3 к 1 в рулетке Rollmasband позволяет сматывать полотно в три раза быстрее по сравнению с рулетками, использующими обычный механизм. Рулетка оснащена металлическим полотном, которое со временем не растягивается, в отличие от рулеток с полотном из ПВХ. Дополнительное нейлоновое покрытие защищает полотно от агрессивных воздействий окружающей среды и увеличивает срок службы рулетки в 6 раз по сравнению с обычным окрашиванием.



Теги товара: с автостопом

Отзывы о товаре Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
50
Класс точности
2
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт Наконечник для фиксации рулетки - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь
Особенности
прорезиненный корпус, ускоренный механизм смотки с передаточным коэффициентом 3 к 1, металлическое полотно, дополнительное нейлоновое покрытие
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Геодезическая рулетка Rollmasband торговой марки GROSS с измерительным полотном длиной 50 м применяется при проведении замеров на строительных площадках, открытых участках и пр. Рулетка имеет прорезиненный корпус закрытого типа. Ускоренный механизм смотки с передаточным коэффициентом 3 к 1 в рулетке Rollmasband позволяет сматывать полотно в три раза быстрее по сравнению с рулетками, использующими обычный механизм. Рулетка оснащена металлическим полотном, которое со временем не растягивается, в отличие от рулеток с полотном из ПВХ. Дополнительное нейлоновое покрытие защищает полотно от агрессивных воздействий окружающей среды и увеличивает срок службы рулетки в 6 раз по сравнению с обычным окрашиванием.


Теги товара: с автостопом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480) – стоимость товара 2970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...