Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетка геодезическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
В наличии
Код товара: 649552
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 970 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
50
Класс точности
2
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт Наконечник для фиксации рулетки - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь
Особенности
прорезиненный корпус, ускоренный механизм смотки с передаточным коэффициентом 3 к 1, металлическое полотно, дополнительное нейлоновое покрытие
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, кг.
1.82
Описание товара Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480)
Геодезическая рулетка Rollmasband торговой марки GROSS с измерительным полотном длиной 50 м применяется при проведении замеров на строительных площадках, открытых участках и пр. Рулетка имеет прорезиненный корпус закрытого типа. Ускоренный механизм смотки с передаточным коэффициентом 3 к 1 в рулетке Rollmasband позволяет сматывать полотно в три раза быстрее по сравнению с рулетками, использующими обычный механизм. Рулетка оснащена металлическим полотном, которое со временем не растягивается, в отличие от рулеток с полотном из ПВХ. Дополнительное нейлоновое покрытие защищает полотно от агрессивных воздействий окружающей среды и увеличивает срок службы рулетки в 6 раз по сравнению с обычным окрашиванием.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с магнитным наконечником
Теги товара: с автостопом
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
50
Класс точности
2
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт Наконечник для фиксации рулетки - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь
Особенности
прорезиненный корпус, ускоренный механизм смотки с передаточным коэффициентом 3 к 1, металлическое полотно, дополнительное нейлоновое покрытие
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Геодезическая рулетка Rollmasband торговой марки GROSS с измерительным полотном длиной 50 м применяется при проведении замеров на строительных площадках, открытых участках и пр. Рулетка имеет прорезиненный корпус закрытого типа. Ускоренный механизм смотки с передаточным коэффициентом 3 к 1 в рулетке Rollmasband позволяет сматывать полотно в три раза быстрее по сравнению с рулетками, использующими обычный механизм. Рулетка оснащена металлическим полотном, которое со временем не растягивается, в отличие от рулеток с полотном из ПВХ. Дополнительное нейлоновое покрытие защищает полотно от агрессивных воздействий окружающей среды и увеличивает срок службы рулетки в 6 раз по сравнению с обычным окрашиванием.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с магнитным наконечником
Теги товара: с автостопом
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с магнитным наконечником
Теги товара: с автостопом
Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480) – стоимость товара 2970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31480)