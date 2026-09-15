Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263)
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Характеристики
Тип товара
Рулетка геодезическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб.
В наличии
Код товара: 649551
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710 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
50
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/стекловолокно
Особенности
фибергласовое измерительное полотно, складной стальной зацеп фиксирует конец ленты на объекте, возвратный механизм открывается нажатием кнопки
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
566
Описание товара Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263)
Геодезическая рулетка СИБРТЕХ 50мх13мм 31263 - это измерительный инструмент, который используется в строительных и геодезических работах. Закрытый корпус выполнен из АБС-пластика и усилен стальной лентой. Полотно длиной 50 метров изготовлено из фибергласа и оснащено на конце складным стальным зацепом. Скручивается лента благодаря механизму смотки.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
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Бренд
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
50
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/стекловолокно
Особенности
фибергласовое измерительное полотно, складной стальной зацеп фиксирует конец ленты на объекте, возвратный механизм открывается нажатием кнопки
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Геодезическая рулетка СИБРТЕХ 50мх13мм 31263 - это измерительный инструмент, который используется в строительных и геодезических работах. Закрытый корпус выполнен из АБС-пластика и усилен стальной лентой. Полотно длиной 50 метров изготовлено из фибергласа и оснащено на конце складным стальным зацепом. Скручивается лента благодаря механизму смотки.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 710 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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