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Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263)

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Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - фото 1
Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - фото 2
Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - фото 3
Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - фото 4
Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - фото 5
Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - фото 6
Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - фото 7
Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - фото 8
Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - фото 9
Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - фото 10
Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - фото 11
Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - фото 12
Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетка геодезическая
  • Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - фото 1
  • Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - фото 2
  • Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - фото 3
  • Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - фото 4
  • Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - фото 5
  • Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - фото 6
  • Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - фото 7
  • Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - фото 8
  • Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - фото 9
  • Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - фото 10
  • Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - фото 11
  • Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - фото 12
  • Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649551
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263)
710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
50
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/стекловолокно
Особенности
фибергласовое измерительное полотно, складной стальной зацеп фиксирует конец ленты на объекте, возвратный механизм открывается нажатием кнопки
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
566

Описание товара Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263)

Геодезическая рулетка СИБРТЕХ 50мх13мм 31263 - это измерительный инструмент, который используется в строительных и геодезических работах. Закрытый корпус выполнен из АБС-пластика и усилен стальной лентой. Полотно длиной 50 метров изготовлено из фибергласа и оснащено на конце складным стальным зацепом. Скручивается лента благодаря механизму смотки.

Отзывы о товаре Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
50
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/стекловолокно
Особенности
фибергласовое измерительное полотно, складной стальной зацеп фиксирует конец ленты на объекте, возвратный механизм открывается нажатием кнопки
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Геодезическая рулетка СИБРТЕХ 50мх13мм 31263 - это измерительный инструмент, который используется в строительных и геодезических работах. Закрытый корпус выполнен из АБС-пластика и усилен стальной лентой. Полотно длиной 50 метров изготовлено из фибергласа и оснащено на конце складным стальным зацепом. Скручивается лента благодаря механизму смотки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассовая лента Сибртех (31263) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 710 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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