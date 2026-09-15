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Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252)

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Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 1
Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 2
Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 3
Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 4
Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 5
Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 6
Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 7
Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 8
Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 9
Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 10
Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 11
Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 12
Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 13
Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 14
Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетка геодезическая
  • Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 1
  • Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 2
  • Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 3
  • Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 4
  • Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 5
  • Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 6
  • Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 7
  • Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 8
  • Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 9
  • Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 10
  • Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 11
  • Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 12
  • Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 13
  • Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 14
  • Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649547
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252)
2 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
30
Класс точности
2
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
двухкомпонентный закрытый корпус из пластика и термостойкой резины, лента выполнена из металла, возвратный механизм имеет передаточный коэффициент 3:1, в корпус вмонтирована удобная ручка
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
680

Описание товара Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252)

Геодезическая рулетка Gross Rollmassband 31252 в закрытом корпусе, с металлической лентой длиной 30 м и шириной 13 мм, с нейлоновым покрытием, используется для определения расстояний и размеров различных объектов. Комбинированный зацеп упрощает фиксацию измерительной ленты на измеряемой поверхности. Инструмент будет полезен на строительной площадке или земельном участке, а также при проведении обмеров внутри помещений.

Отзывы о товаре Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
30
Класс точности
2
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
двухкомпонентный закрытый корпус из пластика и термостойкой резины, лента выполнена из металла, возвратный механизм имеет передаточный коэффициент 3:1, в корпус вмонтирована удобная ручка
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Геодезическая рулетка Gross Rollmassband 31252 в закрытом корпусе, с металлической лентой длиной 30 м и шириной 13 мм, с нейлоновым покрытием, используется для определения расстояний и размеров различных объектов. Комбинированный зацеп упрощает фиксацию измерительной ленты на измеряемой поверхности. Инструмент будет полезен на строительной площадке или земельном участке, а также при проведении обмеров внутри помещений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31252) - стоимость товара 2440 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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