Рулетка геодезическая 30 м х 12,5 мм, закр. корп., стальная лента, односторон. шкала, PRO Matrix (31281)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Рулетка геодезическая 30 м х 12,5 мм, закр. корп., стальная лента, односторон. шкала, PRO Matrix (31281)
Геодезическая рулетка Matrix PRO 31281 в закрытом корпусе, 30 м х 12,5 мм, со стальной лентой и односторонней шкалой, применяется для проведения замеров на открытых участках. Основной материал корпуса — поликарбонат с отличными показателями прочности, поэтому инструмент не сломается в случае ударов и падений. Рулетка оснащена кольцом-зацепом для удобства фиксации измерительной ленты на объекте. Пригодится во время строительных работ, обмеров садовых участков и дорог, обустройства территории. На корпусе имеются вставки из термопластичной резины, поэтому он не выскальзывает из рук. Измерительная лента изготовлена из стали, а значит, характеризуется высокой прочностью и долговечностью. Планетарный возвратный механизм имеет коэффициент передачи 3:1, поэтому лента сматывается втрое быстрее, чем у моделей с обычным механизмом.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитРулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическ...
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитРулетка "Schlagfest",10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шк...
-
В наличииЦена 1 190 руб.298 руб. в СплитРулетка "Doppelhaken",10 м x 25 мм, двухсторонний зацеп, нейлон,...
-
В наличииЦена 1 190 руб.298 руб. в СплитРулетка Magnetisch, 8м х 25мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксац...
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитРулетка Experte, 8 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухст...
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитРулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закр...
-
В наличииЦена 1 420 руб.355 руб. в СплитРулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лен...
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитРулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассо...
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитРулетка геодезическая 20 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, ...
-
В наличииЦена 2 440 руб.610 руб. в СплитРулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, ...
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитРулетка геодезическая 50 м х 13 мм, откр. корп., металл. лента, ...
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Отзывы о товаре Рулетка геодезическая 30 м х 12,5 мм, закр. корп., стальная лента, односторон. шкала, PRO Matrix (31281)