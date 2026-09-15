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Рулетка геодезическая 30 м х 12,5 мм, закр. корп., стальная лента, односторон. шкала, PRO Matrix (31281) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка геодезическая 30 м х 12,5 мм, закр. корп., стальная лента, односторон. шкала, PRO Matrix (31281)

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Рулетка геодезическая 30 м х 12,5 мм, закр. корп., стальная лента, односторон. шкала, PRO Matrix - фото 1
Рулетка геодезическая 30 м х 12,5 мм, закр. корп., стальная лента, односторон. шкала, PRO Matrix - фото 2
Рулетка геодезическая 30 м х 12,5 мм, закр. корп., стальная лента, односторон. шкала, PRO Matrix - фото 3
Рулетка геодезическая 30 м х 12,5 мм, закр. корп., стальная лента, односторон. шкала, PRO Matrix - фото 4
Рулетка геодезическая 30 м х 12,5 мм, закр. корп., стальная лента, односторон. шкала, PRO Matrix - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетка геодезическая
  • Рулетка геодезическая 30 м х 12,5 мм, закр. корп., стальная лента, односторон. шкала, PRO Matrix - фото 1
  • Рулетка геодезическая 30 м х 12,5 мм, закр. корп., стальная лента, односторон. шкала, PRO Matrix - фото 2
  • Рулетка геодезическая 30 м х 12,5 мм, закр. корп., стальная лента, односторон. шкала, PRO Matrix - фото 3
  • Рулетка геодезическая 30 м х 12,5 мм, закр. корп., стальная лента, односторон. шкала, PRO Matrix - фото 4
  • Рулетка геодезическая 30 м х 12,5 мм, закр. корп., стальная лента, односторон. шкала, PRO Matrix - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649546
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Рулетка геодезическая 30 м х 12,5 мм, закр. корп., стальная лента, односторон. шкала, PRO Matrix (31281)
1 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Рулетка геодезическая
Длина, м
30
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
пластик, сталь
Особенности
планетарный механизм сматывания
Габариты (ВxГxШ), мм
31x64x40
Габаритные размеры), см
3.1x6.4x4
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
800

Описание товара Рулетка геодезическая 30 м х 12,5 мм, закр. корп., стальная лента, односторон. шкала, PRO Matrix (31281)

Геодезическая рулетка Matrix PRO 31281 в закрытом корпусе, 30 м х 12,5 мм, со стальной лентой и односторонней шкалой, применяется для проведения замеров на открытых участках. Основной материал корпуса — поликарбонат с отличными показателями прочности, поэтому инструмент не сломается в случае ударов и падений. Рулетка оснащена кольцом-зацепом для удобства фиксации измерительной ленты на объекте. Пригодится во время строительных работ, обмеров садовых участков и дорог, обустройства территории. На корпусе имеются вставки из термопластичной резины, поэтому он не выскальзывает из рук. Измерительная лента изготовлена из стали, а значит, характеризуется высокой прочностью и долговечностью. Планетарный возвратный механизм имеет коэффициент передачи 3:1, поэтому лента сматывается втрое быстрее, чем у моделей с обычным механизмом.

Отзывы о товаре Рулетка геодезическая 30 м х 12,5 мм, закр. корп., стальная лента, односторон. шкала, PRO Matrix (31281)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Рулетка геодезическая
Длина, м
30
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
пластик, сталь
Особенности
планетарный механизм сматывания
Габариты (ВxГxШ), мм
31x64x40
Габаритные размеры), см
3.1x6.4x4
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Геодезическая рулетка Matrix PRO 31281 в закрытом корпусе, 30 м х 12,5 мм, со стальной лентой и односторонней шкалой, применяется для проведения замеров на открытых участках. Основной материал корпуса — поликарбонат с отличными показателями прочности, поэтому инструмент не сломается в случае ударов и падений. Рулетка оснащена кольцом-зацепом для удобства фиксации измерительной ленты на объекте. Пригодится во время строительных работ, обмеров садовых участков и дорог, обустройства территории. На корпусе имеются вставки из термопластичной резины, поэтому он не выскальзывает из рук. Измерительная лента изготовлена из стали, а значит, характеризуется высокой прочностью и долговечностью. Планетарный возвратный механизм имеет коэффициент передачи 3:1, поэтому лента сматывается втрое быстрее, чем у моделей с обычным механизмом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка геодезическая 30 м х 12,5 мм, закр. корп., стальная лента, односторон. шкала, PRO Matrix (31281) - купить по цене 1170 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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