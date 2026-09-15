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Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290)

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Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 1
Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 2
Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 3
Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 4
Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 5
Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 6
Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 7
Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 8
Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 9
Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 10
Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 11
Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 12
Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 13
Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 14
Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 15
Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 16
Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 17
Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетка геодезическая
  • Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 1
  • Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 2
  • Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 3
  • Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 4
  • Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 5
  • Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 6
  • Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 7
  • Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 8
  • Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 9
  • Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 10
  • Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 11
  • Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 12
  • Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 13
  • Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 14
  • Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 15
  • Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 16
  • Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 17
  • Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649545
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290)
990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
20
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь
Особенности
кольцо с зацепом фиксируется на поверхности, фибергласовое измерительное полотно, планетарный механизм с передаточным коэффициентом 3:1, двусторонняя шкала, обрезиненный корпус
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
500

Описание товара Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290)

Геодезическая рулетка Denzel 31290 в закрытом корпусе, с фибергласовой лентой размером 20 м и х 15 мм, используется для проведения замеров на открытых участках и строительных объектах. Двухкомпонентный корпус из ABS-пластика с вставками из термопластичной резины устойчив к повреждениям. Рулетка будет полезна во время картографических исследований и при создании ландшафтного дизайна.

Отзывы о товаре Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
20
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь
Особенности
кольцо с зацепом фиксируется на поверхности, фибергласовое измерительное полотно, планетарный механизм с передаточным коэффициентом 3:1, двусторонняя шкала, обрезиненный корпус
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Геодезическая рулетка Denzel 31290 в закрытом корпусе, с фибергласовой лентой размером 20 м и х 15 мм, используется для проведения замеров на открытых участках и строительных объектах. Двухкомпонентный корпус из ABS-пластика с вставками из термопластичной резины устойчив к повреждениям. Рулетка будет полезна во время картографических исследований и при создании ландшафтного дизайна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) – стоимость товара 990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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