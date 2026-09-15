Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290)
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Характеристики
Тип товара
Рулетка геодезическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
В наличии
Код товара: 649545
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
20
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь
Особенности
кольцо с зацепом фиксируется на поверхности, фибергласовое измерительное полотно, планетарный механизм с передаточным коэффициентом 3:1, двусторонняя шкала, обрезиненный корпус
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
500
Описание товара Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290)
Геодезическая рулетка Denzel 31290 в закрытом корпусе, с фибергласовой лентой размером 20 м и х 15 мм, используется для проведения замеров на открытых участках и строительных объектах. Двухкомпонентный корпус из ABS-пластика с вставками из термопластичной резины устойчив к повреждениям. Рулетка будет полезна во время картографических исследований и при создании ландшафтного дизайна.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
20
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь
Особенности
кольцо с зацепом фиксируется на поверхности, фибергласовое измерительное полотно, планетарный механизм с передаточным коэффициентом 3:1, двусторонняя шкала, обрезиненный корпус
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Геодезическая рулетка Denzel 31290 в закрытом корпусе, с фибергласовой лентой размером 20 м и х 15 мм, используется для проведения замеров на открытых участках и строительных объектах. Двухкомпонентный корпус из ABS-пластика с вставками из термопластичной резины устойчив к повреждениям. Рулетка будет полезна во время картографических исследований и при создании ландшафтного дизайна.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31290) – стоимость товара 990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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