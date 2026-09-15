Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двуст. шкала, PRO Matrix (31270)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб.
В наличии
Код товара: 649544
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910 руб.
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
385
Описание товара Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двуст. шкала, PRO Matrix (31270)
Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двуст. шкала, PRO Matrix (31270)
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Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двуст. шкала, PRO Matrix (31270)
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двуст. шкала, PRO Matrix (31270) - этот товар вы можете купить по цене 910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Рулетка геодезическая 20 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двуст. шкала, PRO Matrix (31270)