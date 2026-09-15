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Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31251) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31251)

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Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31251) - фото 1
Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31251) - фото 2
Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31251) - фото 3
Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31251) - фото 4
Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31251) - фото 5
Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31251) - фото 6
Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31251) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетка геодезическая
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31251) - фото 1
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31251) - фото 2
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31251) - фото 3
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31251) - фото 4
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31251) - фото 5
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31251) - фото 6
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31251) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649541
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31251)
1 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
20
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
измерительное полотно выполнено из металла, вмонтирована удобная ручка, облегчающая возврат измерительной ленты, возвратный механизм имеет передаточный коэффициент 3:1
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х4
Вес, г.
550

Описание товара Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31251)

Геодезическая рулетка GROSS 20 м х 13 мм 31251 используется для измерений на открытых участках. Оснащена металлической лентой с нейлоновым покрытием для долгого срока службы. Благодаря прорезиненному корпусу рулетка не выскальзывает из руки. Ускоренный механизм намотки собирает ленту в корпус в три раза быстрее, чем обычный механизм.

Отзывы о товаре Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31251)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
20
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
измерительное полотно выполнено из металла, вмонтирована удобная ручка, облегчающая возврат измерительной ленты, возвратный механизм имеет передаточный коэффициент 3:1
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Геодезическая рулетка GROSS 20 м х 13 мм 31251 используется для измерений на открытых участках. Оснащена металлической лентой с нейлоновым покрытием для долгого срока службы. Благодаря прорезиненному корпусу рулетка не выскальзывает из руки. Ускоренный механизм намотки собирает ленту в корпус в три раза быстрее, чем обычный механизм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross (31251) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1850 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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