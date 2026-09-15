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Рулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты Matrix (31035) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты Matrix (31035)

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Рулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты Matrix (31035) - фото 1
Рулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты Matrix (31035) - фото 2
Рулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты Matrix (31035) - фото 3
Рулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты Matrix (31035) - фото 4
Рулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты Matrix (31035) - фото 5
Рулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты Matrix (31035) - фото 6
Рулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты Matrix (31035) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты Matrix (31035) - фото 1
  • Рулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты Matrix (31035) - фото 2
  • Рулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты Matrix (31035) - фото 3
  • Рулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты Matrix (31035) - фото 4
  • Рулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты Matrix (31035) - фото 5
  • Рулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты Matrix (31035) - фото 6
  • Рулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты Matrix (31035) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649526
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Рулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты Matrix (31035)
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
250

Описание товара Рулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты Matrix (31035)

Рулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты Matrix (31035)



Теги товара: 5 м

Отзывы о товаре Рулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты Matrix (31035)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты Matrix (31035)


Теги товара: 5 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты Matrix (31035) - по цене 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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