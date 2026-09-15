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Рулетка Neon, 8 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32593) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка Neon, 8 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32593)

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Рулетка Neon, 8 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32593) - фото 1
Рулетка Neon, 8 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32593) - фото 2
Рулетка Neon, 8 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32593) - фото 3
Рулетка Neon, 8 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32593) - фото 4
Рулетка Neon, 8 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32593) - фото 5
Рулетка Neon, 8 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32593) - фото 6
Рулетка Neon, 8 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32593) - фото 7
Рулетка Neon, 8 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32593) - фото 8
Рулетка Neon, 8 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32593) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
  • Рулетка Neon, 8 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32593) - фото 1
  • Рулетка Neon, 8 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32593) - фото 2
  • Рулетка Neon, 8 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32593) - фото 3
  • Рулетка Neon, 8 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32593) - фото 4
  • Рулетка Neon, 8 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32593) - фото 5
  • Рулетка Neon, 8 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32593) - фото 6
  • Рулетка Neon, 8 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32593) - фото 7
  • Рулетка Neon, 8 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32593) - фото 8
  • Рулетка Neon, 8 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32593) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649520
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Рулетка Neon, 8 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32593)
680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
8
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
пластик, сталь
Особенности
ширина ленты 25 мм
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
400

Описание товара Рулетка Neon, 8 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32593)

Рулетка Matrix Neon 8 мx25 мм PRO 32593 используется для проведения линейных измерений. Прижимная клипса для ремня облегчает перемещение рулетки во время работы. Защита при ударах и падениях обеспечивается из-за прорезиненного корпуса.



Теги товара: с автостопом

Отзывы о товаре Рулетка Neon, 8 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32593)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
8
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
пластик, сталь
Особенности
ширина ленты 25 мм
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка Matrix Neon 8 мx25 мм PRO 32593 используется для проведения линейных измерений. Прижимная клипса для ремня облегчает перемещение рулетки во время работы. Защита при ударах и падениях обеспечивается из-за прорезиненного корпуса.


Теги товара: с автостопом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Neon, 8 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32593) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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