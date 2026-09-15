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Рулетка Magnetisch, 5м х 19мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross (32571) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка Magnetisch, 5м х 19мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross (32571)

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Рулетка Magnetisch, 5м х 19мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross - фото 1
Рулетка Magnetisch, 5м х 19мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross - фото 2
Рулетка Magnetisch, 5м х 19мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross - фото 3
Рулетка Magnetisch, 5м х 19мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
  • Рулетка Magnetisch, 5м х 19мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross - фото 1
  • Рулетка Magnetisch, 5м х 19мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross - фото 2
  • Рулетка Magnetisch, 5м х 19мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross - фото 3
  • Рулетка Magnetisch, 5м х 19мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649514
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Рулетка Magnetisch, 5м х 19мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross (32571)
870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
5
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
автостопор, шкала с крупным шрифтом, прорезиненный корпус, магнитный зацеп
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
720

Описание товара Рулетка Magnetisch, 5м х 19мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross (32571)

Рулетка «Magnetisch» Gross 32571 в обрезиненном корпусе, с полотном 5 м х 19 мм, магнитным зацепом, нейлоновым покрытием и функцией автоматической фиксации, используется в ходе ремонтных и строительных работ. Оптимально подходит для замера длины стен, полов, различных заготовок, мебели, оконных проемов и т.д. Благодаря магнитному зацепу рулетку удобно использовать при работе с металлическими поверхностями.

Отзывы о товаре Рулетка Magnetisch, 5м х 19мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross (32571)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
5
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
автостопор, шкала с крупным шрифтом, прорезиненный корпус, магнитный зацеп
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка «Magnetisch» Gross 32571 в обрезиненном корпусе, с полотном 5 м х 19 мм, магнитным зацепом, нейлоновым покрытием и функцией автоматической фиксации, используется в ходе ремонтных и строительных работ. Оптимально подходит для замера длины стен, полов, различных заготовок, мебели, оконных проемов и т.д. Благодаря магнитному зацепу рулетку удобно использовать при работе с металлическими поверхностями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Magnetisch, 5м х 19мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross (32571) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 870 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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