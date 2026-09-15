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Рулетка Magnetisch, 3м х 16мм,обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн. зацеп Gross (32570) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка Magnetisch, 3м х 16мм,обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн. зацеп Gross (32570)

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Рулетка Magnetisch, 3м х 16мм,обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн. зацеп Gross - фото 1
Рулетка Magnetisch, 3м х 16мм,обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн. зацеп Gross - фото 2
Рулетка Magnetisch, 3м х 16мм,обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн. зацеп Gross - фото 3
Рулетка Magnetisch, 3м х 16мм,обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн. зацеп Gross - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
  • Рулетка Magnetisch, 3м х 16мм,обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн. зацеп Gross - фото 1
  • Рулетка Magnetisch, 3м х 16мм,обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн. зацеп Gross - фото 2
  • Рулетка Magnetisch, 3м х 16мм,обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн. зацеп Gross - фото 3
  • Рулетка Magnetisch, 3м х 16мм,обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн. зацеп Gross - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649513
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Рулетка Magnetisch, 3м х 16мм,обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн. зацеп Gross (32570)
680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
3
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
автостопор, шкала с крупным шрифтом, прорезиненный корпус, магнитный зацеп
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
170

Описание товара Рулетка Magnetisch, 3м х 16мм,обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн. зацеп Gross (32570)

Рулетка «Magnetisch» Gross 32570 в обрезиненном корпусе, с полотном 3 м х 16 мм, магнитным зацепом, нейлоновым покрытием и функцией автоматической фиксации, используется в ходе ремонтных и строительных работ. Оптимально подходит для замера длины стен, полов, различных заготовок, мебели, оконных проемов и т. д. Благодаря магнитному зацепу рулетку удобно использовать при работе с металлическими поверхностями. Преимущества Корпус с обрезиненным покрытием защищен от случайных падений с небольшой высоты. Нейлоновое покрытие придает полотну устойчивость к истиранию, что повышает его ресурс в несколько раз. Полотно шириной 16 мм позволяет проводить работы в труднодоступных местах. Функция автостопа обеспечивает удобство работы, т. к. лента скручивается только при нажатии кнопки. За счет подвижного зацепа компенсируется погрешность измерений из-за его толщины, что повышает точность работы. Шкала с крупным шрифтом хорошо видна даже на расстоянии. С рулеткой удобно работать благодаря ремешку и зацепу для фиксации на запястье и поясе, соответственно.

Отзывы о товаре Рулетка Magnetisch, 3м х 16мм,обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн. зацеп Gross (32570)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
3
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
автостопор, шкала с крупным шрифтом, прорезиненный корпус, магнитный зацеп
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка «Magnetisch» Gross 32570 в обрезиненном корпусе, с полотном 3 м х 16 мм, магнитным зацепом, нейлоновым покрытием и функцией автоматической фиксации, используется в ходе ремонтных и строительных работ. Оптимально подходит для замера длины стен, полов, различных заготовок, мебели, оконных проемов и т. д. Благодаря магнитному зацепу рулетку удобно использовать при работе с металлическими поверхностями. Преимущества Корпус с обрезиненным покрытием защищен от случайных падений с небольшой высоты. Нейлоновое покрытие придает полотну устойчивость к истиранию, что повышает его ресурс в несколько раз. Полотно шириной 16 мм позволяет проводить работы в труднодоступных местах. Функция автостопа обеспечивает удобство работы, т. к. лента скручивается только при нажатии кнопки. За счет подвижного зацепа компенсируется погрешность измерений из-за его толщины, что повышает точность работы. Шкала с крупным шрифтом хорошо видна даже на расстоянии. С рулеткой удобно работать благодаря ремешку и зацепу для фиксации на запястье и поясе, соответственно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Magnetisch, 3м х 16мм,обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн. зацеп Gross (32570) - купить по цене 680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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