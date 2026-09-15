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Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562)

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Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562) - фото 1
Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562) - фото 2
Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562) - фото 3
Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562) - фото 4
Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562) - фото 5
Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562) - фото 6
Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562) - фото 7
Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562) - фото 8
Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562) - фото 9
Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562) - фото 10
Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562) - фото 11
Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
  • Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562) - фото 1
  • Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562) - фото 2
  • Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562) - фото 3
  • Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562) - фото 4
  • Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562) - фото 5
  • Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562) - фото 6
  • Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562) - фото 7
  • Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562) - фото 8
  • Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562) - фото 9
  • Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562) - фото 10
  • Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562) - фото 11
  • Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649509
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562)
700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
пластик, сталь
Особенности
ширина ленты 25 мм
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
302

Описание товара Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562)

Рулетка «Magnetisch» Gross 32572 в обрезиненном корпусе, с полотном 5 м х 25 мм, магнитным зацепом, нейлоновым покрытием и функцией автоматической фиксации, используется в ходе ремонтных и строительных работ. Оптимально подходит для замера длины стен, полов, различных заготовок, мебели, оконных проемов и т.д. Благодаря магнитному зацепу рулетку удобно использовать при работе с металлическими поверхностями.

Преимущества

  • Корпус с обрезиненным покрытием защищен от случайных падений с небольшой высоты.
  • Нейлоновое покрытие придает полотну устойчивость к истиранию, что повышает его ресурс в несколько раз.
  • Функция автостопа обеспечивает удобство работы, т.к. лента скручивается только при нажатии кнопки.
  • За счет подвижного зацепа компенсируется погрешность измерений из-за его толщины, что повышает точность работы.
  • Шкала с крупным шрифтом хорошо видна даже на расстоянии.
  • С рулеткой удобно работать благодаря ремешку и зацепу для фиксации на запястье и поясе, соответственно.



Теги товара: 5 м, с автостопом

Отзывы о товаре Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
пластик, сталь
Особенности
ширина ленты 25 мм
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание

Рулетка «Magnetisch» Gross 32572 в обрезиненном корпусе, с полотном 5 м х 25 мм, магнитным зацепом, нейлоновым покрытием и функцией автоматической фиксации, используется в ходе ремонтных и строительных работ. Оптимально подходит для замера длины стен, полов, различных заготовок, мебели, оконных проемов и т.д. Благодаря магнитному зацепу рулетку удобно использовать при работе с металлическими поверхностями.

Преимущества

  • Корпус с обрезиненным покрытием защищен от случайных падений с небольшой высоты.
  • Нейлоновое покрытие придает полотну устойчивость к истиранию, что повышает его ресурс в несколько раз.
  • Функция автостопа обеспечивает удобство работы, т.к. лента скручивается только при нажатии кнопки.
  • За счет подвижного зацепа компенсируется погрешность измерений из-за его толщины, что повышает точность работы.
  • Шкала с крупным шрифтом хорошо видна даже на расстоянии.
  • С рулеткой удобно работать благодаря ремешку и зацепу для фиксации на запястье и поясе, соответственно.


Теги товара: 5 м, с автостопом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32562) - этот товар вы можете купить по цене 700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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