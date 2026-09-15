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Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560)

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Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560) - фото 1
Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560) - фото 2
Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560) - фото 3
Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560) - фото 4
Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560) - фото 5
Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560) - фото 6
Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560) - фото 7
Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560) - фото 8
Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560) - фото 9
Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560) - фото 10
Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560) - фото 11
Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560) - фото 1
  • Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560) - фото 2
  • Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560) - фото 3
  • Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560) - фото 4
  • Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560) - фото 5
  • Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560) - фото 6
  • Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560) - фото 7
  • Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560) - фото 8
  • Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560) - фото 9
  • Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560) - фото 10
  • Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560) - фото 11
  • Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649507
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560)
460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Длина, м
3
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Особенности
обрезиненный корпус
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
166

Описание товара Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560)

Рулетка Gross «Komfortabel» 32560 в обрезиненном корпусе с лентой 3 м х 19 мм — это удобный карманный инструмент, необходимый при проведении ремонтных и строительных работ. С ее помощью можно провести линейные измерения ровных поверхностей, различных заготовок, материалов, конструкций и т.д.

Преимущества

  • Защита от ударного воздействия — корпус рулетки имеет обрезиненный чехол.
  • Высокая точность измерений — благодаря подвижному зацепу компенсируется погрешность от его толщины.
  • Легкое считывание результатов — измерительная шкала с матовым антибликовым покрытием нанесена крупными цифрами.
  • Ремешок и прижимная клипса — рулетку можно зафиксировать на запястье или на ремне для комфортной работы и транспортировки.



Теги товара: 3 м

Отзывы о товаре Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Длина, м
3
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Особенности
обрезиненный корпус
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание

Рулетка Gross «Komfortabel» 32560 в обрезиненном корпусе с лентой 3 м х 19 мм — это удобный карманный инструмент, необходимый при проведении ремонтных и строительных работ. С ее помощью можно провести линейные измерения ровных поверхностей, различных заготовок, материалов, конструкций и т.д.

Преимущества

  • Защита от ударного воздействия — корпус рулетки имеет обрезиненный чехол.
  • Высокая точность измерений — благодаря подвижному зацепу компенсируется погрешность от его толщины.
  • Легкое считывание результатов — измерительная шкала с матовым антибликовым покрытием нанесена крупными цифрами.
  • Ремешок и прижимная клипса — рулетку можно зафиксировать на запястье или на ремне для комфортной работы и транспортировки.


Теги товара: 3 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32560) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 460 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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