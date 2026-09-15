Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575)
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Характеристики
Описание товара Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575)
Рулетка Gross «Experte» 32575 с полотном 5 м х 27 мм, в двухкомпонентном корпусе, с двухсторонней разметкой и нейлоновым покрытием ленты, пригодится во время проведения ремонтных и строительных работ. С ее помощью можно измерять заготовки, материалы, конструкции и т.д. Благодаря магнитному зацепу рулетка оптимальна для работы с металлическими поверхностями, а широкое упругое полотно удобно для выполнения измерений в труднодоступных местах.
Преимущества
- Высокая точность измерений — за счет подвижного зацепа отметка «0» всегда совпадает с краем измеряемой детали.
- Долговечность — нейлоновое покрытие увеличивает износостойкость ленты.
- Удобная эксплуатация — двойной зацеп и двухсторонняя шкала упрощают работу.
- Прочность и эргономичность — двухкомпонентный корпус с обрезиненным покрытием устойчив к ударному воздействию, а также удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
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Теги товара: 5 м, с магнитным наконечником
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Рулетка Gross «Experte» 32575 с полотном 5 м х 27 мм, в двухкомпонентном корпусе, с двухсторонней разметкой и нейлоновым покрытием ленты, пригодится во время проведения ремонтных и строительных работ. С ее помощью можно измерять заготовки, материалы, конструкции и т.д. Благодаря магнитному зацепу рулетка оптимальна для работы с металлическими поверхностями, а широкое упругое полотно удобно для выполнения измерений в труднодоступных местах.
Преимущества
- Высокая точность измерений — за счет подвижного зацепа отметка «0» всегда совпадает с краем измеряемой детали.
- Долговечность — нейлоновое покрытие увеличивает износостойкость ленты.
- Удобная эксплуатация — двойной зацеп и двухсторонняя шкала упрощают работу.
- Прочность и эргономичность — двухкомпонентный корпус с обрезиненным покрытием устойчив к ударному воздействию, а также удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом
Теги товара: 5 м, с магнитным наконечником
Отзывы о товаре Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575)