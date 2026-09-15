Рулетка Experte, 3 м x 19 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32574)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Рулетка Experte, 3 м x 19 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32574)
Рулетка Gross «Experte» 32574 с полотном 3 м х 19 мм, в двухкомпонентном корпусе, с двухсторонней разметкой и нейлоновым покрытием, пригодится во время проведения ремонтных и строительных работ. С ее помощью можно замерить заготовки, материалы, конструкции и т. д. Рулетка оптимально подходит для работы с металлическими поверхностями, т. к. имеет магнитный зацеп. ПреимуществаДвухкомпонентный корпус с обрезиненным покрытием удобно лежит в руке, не скользит и устойчив к ударному воздействию. Нейлоновое покрытие повышает износостойкость ленты, благодаря чему она прослужит гораздо дольше. Полотно толщиной 19 мм делает возможной работу в труднодоступных местах. За счет подвижного зацепа обеспечивается высокая точность измерений, т. к. отметка «0» всегда будет совпадать с краем измеряемой детали. Рулетка оснащена двойным зацепом и двухсторонней шкалой для удобства работы.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 5 м, с автостопом
Теги товара: 3 м, с магнитным наконечником
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитРулетка "Schlagfest", 3 м x 19 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шк...
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитРулетка Autostop, 8 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, автомати...
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитРулетка 5м х 25мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит....
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитРулетка Neon, 8 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO ...
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитРулетка Magnetisch, 3м х 16мм,обрезин. корпус,автоматич. фиксаци...
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитРулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный заце...
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитРулетка Komfortabel, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (325...
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитРулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус,фиберглассов...
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитРулетка "Schlagfest", 5 м x 19 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шк...
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитРулетка "Doppelhaken", 5 м x 19 мм, двухсторонний зацеп, нейлон,...
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитРулетка "Doppelhaken", 5 м x 25 мм, двухсторонний зацеп, нейлон,...
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитРулетка Status magnet 3 fixations, 10 м х 32 мм, обрезиненный ко...
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 5 м, с автостопом
Теги товара: 3 м, с магнитным наконечником
Отзывы о товаре Рулетка Experte, 3 м x 19 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32574)