Top.Mail.Ru
Рулетка Elastica, 5 м х 18 мм, обрезиненный корпус Sparta (31312) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Рулетка Elastica, 5 м х 18 мм, обрезиненный корпус Sparta (31312)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Рулетка Elastica, 5 м х 18 мм, обрезиненный корпус Sparta (31312) - фото 1
Рулетка Elastica, 5 м х 18 мм, обрезиненный корпус Sparta (31312) - фото 2
Рулетка Elastica, 5 м х 18 мм, обрезиненный корпус Sparta (31312) - фото 3
Рулетка Elastica, 5 м х 18 мм, обрезиненный корпус Sparta (31312) - фото 4
Рулетка Elastica, 5 м х 18 мм, обрезиненный корпус Sparta (31312) - фото 5
Рулетка Elastica, 5 м х 18 мм, обрезиненный корпус Sparta (31312) - фото 6
Рулетка Elastica, 5 м х 18 мм, обрезиненный корпус Sparta (31312) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Elastica, 5 м х 18 мм, обрезиненный корпус Sparta (31312) - фото 1
  • Рулетка Elastica, 5 м х 18 мм, обрезиненный корпус Sparta (31312) - фото 2
  • Рулетка Elastica, 5 м х 18 мм, обрезиненный корпус Sparta (31312) - фото 3
  • Рулетка Elastica, 5 м х 18 мм, обрезиненный корпус Sparta (31312) - фото 4
  • Рулетка Elastica, 5 м х 18 мм, обрезиненный корпус Sparta (31312) - фото 5
  • Рулетка Elastica, 5 м х 18 мм, обрезиненный корпус Sparta (31312) - фото 6
  • Рулетка Elastica, 5 м х 18 мм, обрезиненный корпус Sparta (31312) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649498
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Рулетка Elastica, 5 м х 18 мм, обрезиненный корпус Sparta (31312)
250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
215

Описание товара Рулетка Elastica, 5 м х 18 мм, обрезиненный корпус Sparta (31312)

Рулетка Sparta «Elastica» 31312 с лентой 5 м х 18 мм, в обрезиненном корпусе, — это универсальный инструмент для измерения длины заготовок, различных поверхностей, мебели, дверных и оконных проемов и т.д. Она будет полезна в быту, на даче, в гараже, в мастерской. Благодаря окошку на зацепе ее также можно использовать в качестве циркуля.

Преимущества

  • Надежность и долговечность конструкции рулетки достигается за счет обрезиненного пластикового корпуса и возвратной пружины.
  • Лента покрыта защитной краской, таким образом достигается ее износостойкость.
  • Рулетка оснащена механическим стопором, благодаря которому ленту можно удерживать на нужной длине.
  • Плавающий зацеп позволяет производить измерения с точностью до миллиметра.
  • Толщина ленты составляет 18 мм, что позволяет работать в труднодоступных местах.
  • Шкала, нанесенная крупными символами, легко читается даже на расстоянии.
  • Три заклепки надежно фиксируют зацеп на ленте.



Теги товара: 5 м

Отзывы о товаре Рулетка Elastica, 5 м х 18 мм, обрезиненный корпус Sparta (31312)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sparta
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание

Рулетка Sparta «Elastica» 31312 с лентой 5 м х 18 мм, в обрезиненном корпусе, — это универсальный инструмент для измерения длины заготовок, различных поверхностей, мебели, дверных и оконных проемов и т.д. Она будет полезна в быту, на даче, в гараже, в мастерской. Благодаря окошку на зацепе ее также можно использовать в качестве циркуля.

Преимущества

  • Надежность и долговечность конструкции рулетки достигается за счет обрезиненного пластикового корпуса и возвратной пружины.
  • Лента покрыта защитной краской, таким образом достигается ее износостойкость.
  • Рулетка оснащена механическим стопором, благодаря которому ленту можно удерживать на нужной длине.
  • Плавающий зацеп позволяет производить измерения с точностью до миллиметра.
  • Толщина ленты составляет 18 мм, что позволяет работать в труднодоступных местах.
  • Шкала, нанесенная крупными символами, легко читается даже на расстоянии.
  • Три заклепки надежно фиксируют зацеп на ленте.


Теги товара: 5 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Elastica, 5 м х 18 мм, обрезиненный корпус Sparta (31312) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 250 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...