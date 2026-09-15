Рулетка Elastica, 5 м х 18 мм, обрезиненный корпус Sparta (31312)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб.
В наличии
Код товара: 649498
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Характеристики
Бренд
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
215
Описание товара Рулетка Elastica, 5 м х 18 мм, обрезиненный корпус Sparta (31312)
Рулетка Sparta «Elastica» 31312 с лентой 5 м х 18 мм, в обрезиненном корпусе, — это универсальный инструмент для измерения длины заготовок, различных поверхностей, мебели, дверных и оконных проемов и т.д. Она будет полезна в быту, на даче, в гараже, в мастерской. Благодаря окошку на зацепе ее также можно использовать в качестве циркуля.
Преимущества
- Надежность и долговечность конструкции рулетки достигается за счет обрезиненного пластикового корпуса и возвратной пружины.
- Лента покрыта защитной краской, таким образом достигается ее износостойкость.
- Рулетка оснащена механическим стопором, благодаря которому ленту можно удерживать на нужной длине.
- Плавающий зацеп позволяет производить измерения с точностью до миллиметра.
- Толщина ленты составляет 18 мм, что позволяет работать в труднодоступных местах.
- Шкала, нанесенная крупными символами, легко читается даже на расстоянии.
- Три заклепки надежно фиксируют зацеп на ленте.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м
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Бренд
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Рулетка Sparta «Elastica» 31312 с лентой 5 м х 18 мм, в обрезиненном корпусе, — это универсальный инструмент для измерения длины заготовок, различных поверхностей, мебели, дверных и оконных проемов и т.д. Она будет полезна в быту, на даче, в гараже, в мастерской. Благодаря окошку на зацепе ее также можно использовать в качестве циркуля.
Преимущества
- Надежность и долговечность конструкции рулетки достигается за счет обрезиненного пластикового корпуса и возвратной пружины.
- Лента покрыта защитной краской, таким образом достигается ее износостойкость.
- Рулетка оснащена механическим стопором, благодаря которому ленту можно удерживать на нужной длине.
- Плавающий зацеп позволяет производить измерения с точностью до миллиметра.
- Толщина ленты составляет 18 мм, что позволяет работать в труднодоступных местах.
- Шкала, нанесенная крупными символами, легко читается даже на расстоянии.
- Три заклепки надежно фиксируют зацеп на ленте.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м
Рулетка Elastica, 5 м х 18 мм, обрезиненный корпус Sparta (31312) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 250 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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