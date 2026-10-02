Рулетка Classic, 5 м х 18 мм, пластиковый корпус Sparta (31303)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Рулетка Classic, 5 м х 18 мм, пластиковый корпус Sparta (31303)
Рулетка Sparta «Classic» 31303 с полотном 5 м х 18 мм, в пластиковом корпусе, станет незаменимым помощником в хозяйстве при измерении длины и ширины деталей, заготовок, материалов, мебели и т.д. Она рассчитана на бытовое использование. За счет специального окошка на зацепе рулетка подходит для применения в качестве циркуля.
Преимущества
- Долговечность — корпус выполнен из прочного пластика, лента покрыта краской.
- Точность измерений до миллиметра — плавающий зацеп обеспечивает совпадение нулевой отметки с краем детали.
- Надежность — зацеп крепится к ленте на три заклепки.
- Механический стопор — ленту можно удерживать на нужной длине.
- Удобство работы — на полотно нанесена крупная шкала, которую хорошо видно на расстоянии.
- Возможность работы на высоте — рулетка оснащена ремешком и клипсой для транспортировки на запястье и ремне.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м
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Рулетка Sparta «Classic» 31303 с полотном 5 м х 18 мм, в пластиковом корпусе, станет незаменимым помощником в хозяйстве при измерении длины и ширины деталей, заготовок, материалов, мебели и т.д. Она рассчитана на бытовое использование. За счет специального окошка на зацепе рулетка подходит для применения в качестве циркуля.
Преимущества
- Долговечность — корпус выполнен из прочного пластика, лента покрыта краской.
- Точность измерений до миллиметра — плавающий зацеп обеспечивает совпадение нулевой отметки с краем детали.
- Надежность — зацеп крепится к ленте на три заклепки.
- Механический стопор — ленту можно удерживать на нужной длине.
- Удобство работы — на полотно нанесена крупная шкала, которую хорошо видно на расстоянии.
- Возможность работы на высоте — рулетка оснащена ремешком и клипсой для транспортировки на запястье и ремне.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м
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