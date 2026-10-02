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Рулетка Classic, 5 м х 18 мм, пластиковый корпус Sparta (31303) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка Classic, 5 м х 18 мм, пластиковый корпус Sparta (31303)

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Рулетка Classic, 5 м х 18 мм, пластиковый корпус Sparta (31303) - фото 1
Рулетка Classic, 5 м х 18 мм, пластиковый корпус Sparta (31303) - фото 2
Рулетка Classic, 5 м х 18 мм, пластиковый корпус Sparta (31303) - фото 3
Рулетка Classic, 5 м х 18 мм, пластиковый корпус Sparta (31303) - фото 4
Рулетка Classic, 5 м х 18 мм, пластиковый корпус Sparta (31303) - фото 5
Рулетка Classic, 5 м х 18 мм, пластиковый корпус Sparta (31303) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Classic, 5 м х 18 мм, пластиковый корпус Sparta (31303) - фото 1
  • Рулетка Classic, 5 м х 18 мм, пластиковый корпус Sparta (31303) - фото 2
  • Рулетка Classic, 5 м х 18 мм, пластиковый корпус Sparta (31303) - фото 3
  • Рулетка Classic, 5 м х 18 мм, пластиковый корпус Sparta (31303) - фото 4
  • Рулетка Classic, 5 м х 18 мм, пластиковый корпус Sparta (31303) - фото 5
  • Рулетка Classic, 5 м х 18 мм, пластиковый корпус Sparta (31303) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649480
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Характеристики

Бренд
Sparta
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
ABS-пластик
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
160

Описание товара Рулетка Classic, 5 м х 18 мм, пластиковый корпус Sparta (31303)

Рулетка Sparta «Classic» 31303 с полотном 5 м х 18 мм, в пластиковом корпусе, станет незаменимым помощником в хозяйстве при измерении длины и ширины деталей, заготовок, материалов, мебели и т.д. Она рассчитана на бытовое использование. За счет специального окошка на зацепе рулетка подходит для применения в качестве циркуля.

Преимущества

  • Долговечность — корпус выполнен из прочного пластика, лента покрыта краской.
  • Точность измерений до миллиметра — плавающий зацеп обеспечивает совпадение нулевой отметки с краем детали.
  • Надежность — зацеп крепится к ленте на три заклепки.
  • Механический стопор — ленту можно удерживать на нужной длине.
  • Удобство работы — на полотно нанесена крупная шкала, которую хорошо видно на расстоянии.
  • Возможность работы на высоте — рулетка оснащена ремешком и клипсой для транспортировки на запястье и ремне.



Теги товара: 5 м

Отзывы о товаре Рулетка Classic, 5 м х 18 мм, пластиковый корпус Sparta (31303)




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Характеристики
Бренд
Sparta
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
ABS-пластик
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание

Рулетка Sparta «Classic» 31303 с полотном 5 м х 18 мм, в пластиковом корпусе, станет незаменимым помощником в хозяйстве при измерении длины и ширины деталей, заготовок, материалов, мебели и т.д. Она рассчитана на бытовое использование. За счет специального окошка на зацепе рулетка подходит для применения в качестве циркуля.

Преимущества

  • Долговечность — корпус выполнен из прочного пластика, лента покрыта краской.
  • Точность измерений до миллиметра — плавающий зацеп обеспечивает совпадение нулевой отметки с краем детали.
  • Надежность — зацеп крепится к ленте на три заклепки.
  • Механический стопор — ленту можно удерживать на нужной длине.
  • Удобство работы — на полотно нанесена крупная шкала, которую хорошо видно на расстоянии.
  • Возможность работы на высоте — рулетка оснащена ремешком и клипсой для транспортировки на запястье и ремне.


Теги товара: 5 м
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Отзывы


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