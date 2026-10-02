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Рулетка Classic, 3 м х 16 мм, пластиковый корпус Sparta (31302) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка Classic, 3 м х 16 мм, пластиковый корпус Sparta (31302)

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Рулетка Classic, 3 м х 16 мм, пластиковый корпус// Sparta - фото 1
Рулетка Classic, 3 м х 16 мм, пластиковый корпус// Sparta - фото 2
Рулетка Classic, 3 м х 16 мм, пластиковый корпус// Sparta - фото 3
Рулетка Classic, 3 м х 16 мм, пластиковый корпус// Sparta - фото 4
Рулетка Classic, 3 м х 16 мм, пластиковый корпус// Sparta - фото 5
Рулетка Classic, 3 м х 16 мм, пластиковый корпус// Sparta - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Classic, 3 м х 16 мм, пластиковый корпус// Sparta - фото 1
  • Рулетка Classic, 3 м х 16 мм, пластиковый корпус// Sparta - фото 2
  • Рулетка Classic, 3 м х 16 мм, пластиковый корпус// Sparta - фото 3
  • Рулетка Classic, 3 м х 16 мм, пластиковый корпус// Sparta - фото 4
  • Рулетка Classic, 3 м х 16 мм, пластиковый корпус// Sparta - фото 5
  • Рулетка Classic, 3 м х 16 мм, пластиковый корпус// Sparta - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649479
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Характеристики

Бренд
Sparta
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
700

Описание товара Рулетка Classic, 3 м х 16 мм, пластиковый корпус Sparta (31302)

Рулетка Classic, 3 м х 16 мм, пластиковый корпус Sparta (31302)

Отзывы о товаре Рулетка Classic, 3 м х 16 мм, пластиковый корпус Sparta (31302)




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Характеристики
Бренд
Sparta
Описание
Рулетка Classic, 3 м х 16 мм, пластиковый корпус Sparta (31302)
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Отзывы


Рулетка Classic, 3 м х 16 мм, пластиковый корпус Sparta (31302) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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