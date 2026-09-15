Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533)
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Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
В наличии
Код товара: 649463
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
8
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик, сталь
Особенности
ширина ленты 25 мм
Страна производства
Германия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
447
Описание товара Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533)
Рулетка Denzel 31533 в двухкомпонентном корпусе, с измерительной лентой шириной 25 мм и магнитным обрезиненным зацепом, позволяет определять размеры предметов и расстояния до 8 м. Широкая упругая лента упрощает проведение измерений в труднодоступных местах. Рулетка будет полезна при проведении строительных, ремонтных и различных бытовых работ.
Преимущества
- Прочность — двухкомпонентный корпус из ABS-пластика с вставками из термопластичной резины устойчив к поломкам в результате случайных падений или ударов.
- Функциональность — обрезиненный зацеп с 2 неодимовыми магнитами надежно фиксируется на округлых и металлических предметах.
- Высокая точность выполняемых работ — подвижный зацеп «true zero» позволяет измерять внутренние и наружные поверхности с учетом его толщины.
- Удобная фиксация на ремне — рулетка дополнена поясным зажимом.
- Гарантированное качество — инструмент прошел сертификацию CE (LNE), ему присвоен 2 класс точности.
- Надежность — стальная лента с эмалевым покрытием и защитной пластиной в месте крепления зацепа выдерживает интенсивное использование.
- Долговечность — возвратная пружина из стали 65Mn устойчива к многократным нагрузкам.
- Продуманная упаковка — инструмент поставляется в открытом двойном блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м
Теги товара: с автостопом, с магнитным наконечником
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Бренд
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
8
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик, сталь
Особенности
ширина ленты 25 мм
Страна производства
Германия
Страна производитель
Китай
Рулетка Denzel 31533 в двухкомпонентном корпусе, с измерительной лентой шириной 25 мм и магнитным обрезиненным зацепом, позволяет определять размеры предметов и расстояния до 8 м. Широкая упругая лента упрощает проведение измерений в труднодоступных местах. Рулетка будет полезна при проведении строительных, ремонтных и различных бытовых работ.
Преимущества
- Прочность — двухкомпонентный корпус из ABS-пластика с вставками из термопластичной резины устойчив к поломкам в результате случайных падений или ударов.
- Функциональность — обрезиненный зацеп с 2 неодимовыми магнитами надежно фиксируется на округлых и металлических предметах.
- Высокая точность выполняемых работ — подвижный зацеп «true zero» позволяет измерять внутренние и наружные поверхности с учетом его толщины.
- Удобная фиксация на ремне — рулетка дополнена поясным зажимом.
- Гарантированное качество — инструмент прошел сертификацию CE (LNE), ему присвоен 2 класс точности.
- Надежность — стальная лента с эмалевым покрытием и защитной пластиной в месте крепления зацепа выдерживает интенсивное использование.
- Долговечность — возвратная пружина из стали 65Mn устойчива к многократным нагрузкам.
- Продуманная упаковка — инструмент поставляется в открытом двойном блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м
Теги товара: с автостопом, с магнитным наконечником
Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - стоимость товара 700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533)