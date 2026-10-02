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Рулетка 5 м х 18 мм, пластиковый корпус (31322) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка 5 м х 18 мм, пластиковый корпус (31322)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
  • Рулетка 5 м х 18 мм, пластиковый корпус - фото 1
  • Рулетка 5 м х 18 мм, пластиковый корпус - фото 2
  • Рулетка 5 м х 18 мм, пластиковый корпус - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649453
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Рулетки строительные
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
160

Описание товара Рулетка 5 м х 18 мм, пластиковый корпус (31322)

Рулетка Россия 5 мx18 мм, пластиковый корпус 31322 выполнена из прочного пластикового корпуса ABС. Устройство рулетки включает подвижный зацеп, а также возвратную пружину из стали 65 Mn, что делает работу с рулеткой наиболее удобной. Измерительная лента выполнена из стального полотна. Предназначена для измерения размеров и расстояний.

Отзывы о товаре Рулетка 5 м х 18 мм, пластиковый корпус (31322)




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Рулетки строительные
Описание
Рулетка Россия 5 мx18 мм, пластиковый корпус 31322 выполнена из прочного пластикового корпуса ABС. Устройство рулетки включает подвижный зацеп, а также возвратную пружину из стали 65 Mn, что делает работу с рулеткой наиболее удобной. Измерительная лента выполнена из стального полотна. Предназначена для измерения размеров и расстояний.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка 5 м х 18 мм, пластиковый корпус (31322) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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