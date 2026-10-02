Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649451
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Характеристики
Бренд
Длина, м
3
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
двухкомпонентный корпус, магнитный зацеп
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
130
Описание товара Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530)
Рулетка Denzel 31530 в двухкомпонентном корпусе, с измерительной лентой шириной 16 мм и магнитным обрезиненным зацепом, позволяет определять размеры предметов и расстояния до 3 м. Рулетка будет полезна при проведении строительных, ремонтных и различных бытовых работ.
Преимущества
- Прочность — двухкомпонентный корпус из ABS-пластика с вставками из термопластичной резины устойчив к поломкам в результате случайных падений или ударов.
- Функциональность — обрезиненный зацеп с 2 неодимовыми магнитами надежно фиксируется на округлых и металлических предметах.
- Высокая точность выполняемых работ — подвижный зацеп «true zero» позволяет измерять внутренние и наружные поверхности с учетом его толщины.
- Удобная фиксация на ремне — рулетка дополнена поясным зажимом.
- Гарантированное качество — инструмент прошел сертификацию CE (LNE), ему присвоен 2 класс точности.
- Надежность — стальная лента с эмалевым покрытием и защитной пластиной в месте крепления зацепа выдерживает интенсивное использование.
- Долговечность — возвратная пружина из стали 65Mn устойчива к многократным нагрузкам.
- Продуманная упаковка — инструмент поставляется в открытом двойном блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.
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Теги товара: 3 м
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Бренд
Длина, м
3
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
двухкомпонентный корпус, магнитный зацеп
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Рулетка Denzel 31530 в двухкомпонентном корпусе, с измерительной лентой шириной 16 мм и магнитным обрезиненным зацепом, позволяет определять размеры предметов и расстояния до 3 м. Рулетка будет полезна при проведении строительных, ремонтных и различных бытовых работ.
Преимущества
- Прочность — двухкомпонентный корпус из ABS-пластика с вставками из термопластичной резины устойчив к поломкам в результате случайных падений или ударов.
- Функциональность — обрезиненный зацеп с 2 неодимовыми магнитами надежно фиксируется на округлых и металлических предметах.
- Высокая точность выполняемых работ — подвижный зацеп «true zero» позволяет измерять внутренние и наружные поверхности с учетом его толщины.
- Удобная фиксация на ремне — рулетка дополнена поясным зажимом.
- Гарантированное качество — инструмент прошел сертификацию CE (LNE), ему присвоен 2 класс точности.
- Надежность — стальная лента с эмалевым покрытием и защитной пластиной в месте крепления зацепа выдерживает интенсивное использование.
- Долговечность — возвратная пружина из стали 65Mn устойчива к многократным нагрузкам.
- Продуманная упаковка — инструмент поставляется в открытом двойном блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 3 м
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