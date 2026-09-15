Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31541)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649450
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Характеристики
Бренд
Длина, м
3
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
двухкомпонентный корпус, кнопка-пауза
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
150
Описание товара Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31541)
Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31541)
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Теги товара: 3 м
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Бренд
Длина, м
3
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
двухкомпонентный корпус, кнопка-пауза
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31541)
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 3 м
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 3 м
Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31541) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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