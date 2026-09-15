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Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545)

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Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 1
Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 2
Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 3
Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 4
Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 5
Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 6
Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 7
Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 8
Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 9
Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 10
Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 11
Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 12
Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 13
Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 14
Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 15
Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 16
Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 17
Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 18
Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 19
Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 20
Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 1
  • Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 2
  • Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 3
  • Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 4
  • Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 5
  • Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 6
  • Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 7
  • Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 8
  • Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 9
  • Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 10
  • Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 11
  • Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 12
  • Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 13
  • Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 14
  • Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 15
  • Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 16
  • Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 17
  • Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 18
  • Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 19
  • Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 20
  • Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649445
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Длина, м
10
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
двухкомпонентный корпус, кнопка-пауза
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
400

Описание товара Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545)

Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545)

Отзывы о товаре Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Длина, м
10
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
двухкомпонентный корпус, кнопка-пауза
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка 10м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31545) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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