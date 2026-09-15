Top.Mail.Ru
Рулетка "Schlagfest",10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, автоматич. фиксация Gross (31115) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Рулетка "Schlagfest",10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, автоматич. фиксация Gross (31115)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;,10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, автоматич. фиксация Gross (31115) - фото 1
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;,10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, автоматич. фиксация Gross (31115) - фото 2
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;,10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, автоматич. фиксация Gross (31115) - фото 3
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;,10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, автоматич. фиксация Gross (31115) - фото 4
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;,10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, автоматич. фиксация Gross (31115) - фото 5
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;,10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, автоматич. фиксация Gross (31115) - фото 6
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;,10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, автоматич. фиксация Gross (31115) - фото 7
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;,10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, автоматич. фиксация Gross (31115) - фото 8
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;,10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, автоматич. фиксация Gross (31115) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;,10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, автоматич. фиксация Gross (31115) - фото 1
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;,10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, автоматич. фиксация Gross (31115) - фото 2
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;,10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, автоматич. фиксация Gross (31115) - фото 3
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;,10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, автоматич. фиксация Gross (31115) - фото 4
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;,10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, автоматич. фиксация Gross (31115) - фото 5
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;,10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, автоматич. фиксация Gross (31115) - фото 6
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;,10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, автоматич. фиксация Gross (31115) - фото 7
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;,10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, автоматич. фиксация Gross (31115) - фото 8
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;,10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, автоматич. фиксация Gross (31115) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649444
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Рулетка "Schlagfest",10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, автоматич. фиксация Gross (31115)
1 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
10
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
автофиксация полотна, прорезиненный корпус, двухсторонняя шкала, обрезиненный зацеп, встроенный магнит
Страна производства
Тайвань
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
521

Описание товара Рулетка "Schlagfest",10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, автоматич. фиксация Gross (31115)

Рулетка Gross «Schlagfest» 31115 с магнитным обрезиненным зацепом, двухсторонней шкалой и функцией автоматической фиксации полотна длиной 10 м и шириной 25 мм, с нейлоновым покрытием, позволяет определять размеры предметов, вычислять площадь помещения и проводить другие измерительные работы. Магнитный обрезиненный зацеп надежно фиксируется на скользких и металлических поверхностях со сложной формой. Широкое упругое полотно облегчает работу в труднодоступных местах. Карманная рулетка пригодится на строительной площадке и в быту.

Преимущества

  • Удобное проведение измерений — благодаря автоматическому фиксатору и дополнительной кнопке паузы ленту легко удерживать на нужной длине.
  • Высокая точность работ — рулетка оснащена подвижным зацепом для выполнения измерений от нуля.
  • Долговечность — нейлоновое покрытие защищает измерительное полотно от истирания.
  • Комфортная эксплуатация — измерительная шкала нанесена на ленту с обеих сторон.
  • Прочность и эргономичность — двухкомпонентный корпус из ударопрочного ABS-пластика с прорезиненным покрытием не выскальзывает из рук и выдерживает случайные падения с небольшой высоты.

Отзывы о товаре Рулетка "Schlagfest",10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, автоматич. фиксация Gross (31115)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
10
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
автофиксация полотна, прорезиненный корпус, двухсторонняя шкала, обрезиненный зацеп, встроенный магнит
Страна производства
Тайвань
Страна производитель
Китай
Описание

Рулетка Gross «Schlagfest» 31115 с магнитным обрезиненным зацепом, двухсторонней шкалой и функцией автоматической фиксации полотна длиной 10 м и шириной 25 мм, с нейлоновым покрытием, позволяет определять размеры предметов, вычислять площадь помещения и проводить другие измерительные работы. Магнитный обрезиненный зацеп надежно фиксируется на скользких и металлических поверхностях со сложной формой. Широкое упругое полотно облегчает работу в труднодоступных местах. Карманная рулетка пригодится на строительной площадке и в быту.

Преимущества

  • Удобное проведение измерений — благодаря автоматическому фиксатору и дополнительной кнопке паузы ленту легко удерживать на нужной длине.
  • Высокая точность работ — рулетка оснащена подвижным зацепом для выполнения измерений от нуля.
  • Долговечность — нейлоновое покрытие защищает измерительное полотно от истирания.
  • Комфортная эксплуатация — измерительная шкала нанесена на ленту с обеих сторон.
  • Прочность и эргономичность — двухкомпонентный корпус из ударопрочного ABS-пластика с прорезиненным покрытием не выскальзывает из рук и выдерживает случайные падения с небольшой высоты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка "Schlagfest",10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, автоматич. фиксация Gross (31115) - этот товар вы можете купить по цене 1150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...