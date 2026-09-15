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Рулетка "Schlagfest", 5 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка "Schlagfest", 5 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross

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Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 5 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 1
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 5 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 2
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 5 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 5 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 1
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 5 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 2
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 5 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649442
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Рулетка "Schlagfest", 5 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross
870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
5
Класс точности
1
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
автофиксация полотна, прорезиненный корпус, двухсторонняя шкала, обрезиненный зацеп, встроенный магнит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
346

Описание товара Рулетка "Schlagfest", 5 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross

Рулетка 5 м x 25 мм GROSS Schlagfest 31113 применяется для проведения измерительных работ. Резиновый чехол на корпусе служит для защиты от повреждений в случае падения и от случайного выскальзывания из рук пользователя. Полотно с нейлоновым покрытием меньше подвержено истиранию. Для фиксации на металлических поверхностях в полотно рулетки встроен магнит.

Отзывы о товаре Рулетка "Schlagfest", 5 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
5
Класс точности
1
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
автофиксация полотна, прорезиненный корпус, двухсторонняя шкала, обрезиненный зацеп, встроенный магнит
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка 5 м x 25 мм GROSS Schlagfest 31113 применяется для проведения измерительных работ. Резиновый чехол на корпусе служит для защиты от повреждений в случае падения и от случайного выскальзывания из рук пользователя. Полотно с нейлоновым покрытием меньше подвержено истиранию. Для фиксации на металлических поверхностях в полотно рулетки встроен магнит.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка "Schlagfest", 5 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 870 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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