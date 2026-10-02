Рулетка "Ergonomisch",10 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31105)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649439
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
10
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик/сталь
Особенности
плавающий зацеп, фиксатор, прорезиненный корпус
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
490
Описание товара Рулетка "Ergonomisch",10 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31105)
Рулетка 10 м x 25 мм GROSS Ergonomisch 31105 - удобный в использовании измерительный инструмент с противоскользящим корпусом. Полотно имеет ширину 25 мм и длину 10 метров - что вполне достаточно для выполнения измерений при строительстве. Дополнительные характеристики Ширина ленты: 25 мм.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом
Теги товара: с магнитным наконечником
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Бренд
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
10
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик/сталь
Особенности
плавающий зацеп, фиксатор, прорезиненный корпус
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Рулетка 10 м x 25 мм GROSS Ergonomisch 31105 - удобный в использовании измерительный инструмент с противоскользящим корпусом. Полотно имеет ширину 25 мм и длину 10 метров - что вполне достаточно для выполнения измерений при строительстве. Дополнительные характеристики Ширина ленты: 25 мм.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом
Теги товара: с магнитным наконечником
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом
Теги товара: с магнитным наконечником
Рулетка "Ergonomisch",10 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31105) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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