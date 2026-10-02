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Рулетка "Ergonomisch", 5 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31103) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка "Ergonomisch", 5 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31103)

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Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;, 5 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31103) - фото 1
Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;, 5 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31103) - фото 2
Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;, 5 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31103) - фото 3
Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;, 5 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31103) - фото 4
Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;, 5 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31103) - фото 5
Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;, 5 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31103) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
  • Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;, 5 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31103) - фото 1
  • Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;, 5 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31103) - фото 2
  • Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;, 5 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31103) - фото 3
  • Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;, 5 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31103) - фото 4
  • Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;, 5 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31103) - фото 5
  • Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;, 5 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31103) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649438
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Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетки строительные
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
магнитный зацеп, обрезиненный корпус
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х5
Вес, г.
290

Описание товара Рулетка "Ergonomisch", 5 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31103)

Рулетка Ergonomisch торговой марки GROSS с длиной ленты 5 м. Эргономичный корпус рулетки выполнен из ABS пластика (используется сырье BASF), который сохраняет работоспособность механизма при падении с высоты до 1,5 м. Измерительное полотно рулетки шириной 25 мм обладает высокими упругими свойствами, что позволяет производить измерения в труднодоступных местах. Основание измерительного полотна оснащено обрезиненным магнитным зацепом True Zero (истинный ноль), который обеспечивает фиксацию не только на ровных, но и на округлых поверхностях (например, на трубах). Зацеп True Zero позволяет более точно производить замеры от нуля при внешних/внутренних замерах.



Теги товара: 5 м

Отзывы о товаре Рулетка "Ergonomisch", 5 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31103)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетки строительные
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
магнитный зацеп, обрезиненный корпус
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка Ergonomisch торговой марки GROSS с длиной ленты 5 м. Эргономичный корпус рулетки выполнен из ABS пластика (используется сырье BASF), который сохраняет работоспособность механизма при падении с высоты до 1,5 м. Измерительное полотно рулетки шириной 25 мм обладает высокими упругими свойствами, что позволяет производить измерения в труднодоступных местах. Основание измерительного полотна оснащено обрезиненным магнитным зацепом True Zero (истинный ноль), который обеспечивает фиксацию не только на ровных, но и на округлых поверхностях (например, на трубах). Зацеп True Zero позволяет более точно производить замеры от нуля при внешних/внутренних замерах.


Теги товара: 5 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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