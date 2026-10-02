Рулетка "Ergonomisch", 5 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31103)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Рулетка "Ergonomisch", 5 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31103)
Рулетка Ergonomisch торговой марки GROSS с длиной ленты 5 м. Эргономичный корпус рулетки выполнен из ABS пластика (используется сырье BASF), который сохраняет работоспособность механизма при падении с высоты до 1,5 м. Измерительное полотно рулетки шириной 25 мм обладает высокими упругими свойствами, что позволяет производить измерения в труднодоступных местах. Основание измерительного полотна оснащено обрезиненным магнитным зацепом True Zero (истинный ноль), который обеспечивает фиксацию не только на ровных, но и на округлых поверхностях (например, на трубах). Зацеп True Zero позволяет более точно производить замеры от нуля при внешних/внутренних замерах.
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Теги товара: 5 м
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Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м
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