Рулетка "Ergonomisch", 3 м x 16 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31101)
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Характеристики
Описание товара Рулетка "Ergonomisch", 3 м x 16 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31101)
Рулетка «Magnetisch» Gross 32570 в обрезиненном корпусе, с полотном 3 м х 16 мм, магнитным зацепом, нейлоновым покрытием и функцией автоматической фиксации, используется в ходе ремонтных и строительных работ. Оптимально подходит для замера длины стен, полов, различных заготовок, мебели, оконных проемов и т.д. Благодаря магнитному зацепу рулетку удобно использовать при работе с металлическими поверхностями.
Преимущества
- Корпус с обрезиненным покрытием защищен от случайных падений с небольшой высоты.
- Нейлоновое покрытие придает полотну устойчивость к истиранию, что повышает его ресурс в несколько раз.
- Полотно шириной 16 мм позволяет проводить работы в труднодоступных местах.
- Функция автостопа обеспечивает удобство работы, т.к. лента скручивается только при нажатии кнопки.
- За счет подвижного зацепа компенсируется погрешность измерений из-за его толщины, что повышает точность работы.
- Шкала с крупным шрифтом хорошо видна даже на расстоянии.
- С рулеткой удобно работать благодаря ремешку и зацепу для фиксации на запястье и поясе, соответственно.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 3 м
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Рулетка «Magnetisch» Gross 32570 в обрезиненном корпусе, с полотном 3 м х 16 мм, магнитным зацепом, нейлоновым покрытием и функцией автоматической фиксации, используется в ходе ремонтных и строительных работ. Оптимально подходит для замера длины стен, полов, различных заготовок, мебели, оконных проемов и т.д. Благодаря магнитному зацепу рулетку удобно использовать при работе с металлическими поверхностями.
Преимущества
- Корпус с обрезиненным покрытием защищен от случайных падений с небольшой высоты.
- Нейлоновое покрытие придает полотну устойчивость к истиранию, что повышает его ресурс в несколько раз.
- Полотно шириной 16 мм позволяет проводить работы в труднодоступных местах.
- Функция автостопа обеспечивает удобство работы, т.к. лента скручивается только при нажатии кнопки.
- За счет подвижного зацепа компенсируется погрешность измерений из-за его толщины, что повышает точность работы.
- Шкала с крупным шрифтом хорошо видна даже на расстоянии.
- С рулеткой удобно работать благодаря ремешку и зацепу для фиксации на запястье и поясе, соответственно.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 3 м
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