Рулетка "Doppelhaken", 5 м x 19 мм, двухсторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31123)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб.
В наличии
Код товара: 649432
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730 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
5
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
автостопор, двухсторонняя шкала, прорезиненный корпус
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
275
Описание товара Рулетка "Doppelhaken", 5 м x 19 мм, двухсторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31123)
Автоматическая рулетка Gross «Doppelhaken» 31123 с двухсторонним зацепом, лентой размером 5 м x 19 мм, с двухсторонней шкалой и нейлоновым покрытием, предназначена для проведения измерений стен, полов, различных материалов и конструкций. Пригодится на строительной площадке и в быту.
Преимущества
- Долговечность — измерительное полотно с нейлоновым покрытием устойчиво к истиранию, а возвратная пружина из углеродистой стали обладает высоким показателем упругости.
- Удобная эксплуатация — вытянутое измерительное полотно автоматически удерживается на нужной длине, для замеров можно использовать любую сторону ленты.
- Надежность — корпус рулетки из прочного ABS-пластика и термопластичной резины не скользит в руках, устойчив к перепадам температур и механическим воздействиям.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м, с автостопом
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Бренд
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
5
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
автостопор, двухсторонняя шкала, прорезиненный корпус
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Автоматическая рулетка Gross «Doppelhaken» 31123 с двухсторонним зацепом, лентой размером 5 м x 19 мм, с двухсторонней шкалой и нейлоновым покрытием, предназначена для проведения измерений стен, полов, различных материалов и конструкций. Пригодится на строительной площадке и в быту.
Преимущества
- Долговечность — измерительное полотно с нейлоновым покрытием устойчиво к истиранию, а возвратная пружина из углеродистой стали обладает высоким показателем упругости.
- Удобная эксплуатация — вытянутое измерительное полотно автоматически удерживается на нужной длине, для замеров можно использовать любую сторону ленты.
- Надежность — корпус рулетки из прочного ABS-пластика и термопластичной резины не скользит в руках, устойчив к перепадам температур и механическим воздействиям.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м, с автостопом
Рулетка "Doppelhaken", 5 м x 19 мм, двухсторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31123) - купить по цене 730 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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