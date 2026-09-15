Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
биметалл
Поворот полотна
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб.
В наличии
Код товара: 649416
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
620 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
биметалл
Поворот полотна
да
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х2
Вес, г.
600
Описание товара Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593)
Ножовка Matrix 77593 с биметаллическим полотном длиной 300 мм и обрезиненной рукояткой — многоцелевой инструмент для резки металла, древесины и пластика. Поворотные крепления позволяют устанавливать полотно под углом 45 и 90 градусов для продольного распила заготовок. Ножовка используется для проведения слесарных и строительных работ.
Преимущества
- Высокая скорость работы — биметаллическое полотно изготовлено из пружинной и быстрорежущей стали.
- Прочность и долговечность — металлическая рама выдерживает длительное использование.
- Эффективная работа с различными заготовками — степень натяжения полотна можно регулировать при помощи винтового механизма.
- Эргономичность — в раме предусмотрен специальный отсек для хранения и безопасной транспортировки запасных полотен.
- Комфортная работа — рукоятка с прорезиненной вставкой не скользит в руке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитНожовка по дереву STAYER Cobra 5, 450 мм, Professional (1506-45)
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитНожовка по дереву, 450 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, двухк...
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитНожовка по дереву STAYER Cobra 5, 500 мм, Professional (1506-50)
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитНожовка универсальная (пила) ?ТАЙГА-7? 450мм,7TPI, закаленный зу...
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитНожовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 500 мм, (15083-50)
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитНожовка компактная ЗУБР Молния-Тулбокс, 350 мм, 11TPI, Профессио...
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитНожовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.по...
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитНожовка с обушком ЗУБР Молния 13, 35 х 11 см, 13TPI, Профессиона...
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитНожовка выкружная STAYER Cobra PullSaw, 300 мм, Professional (15...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитНожовка универсальная (пила) ?Cobra 3D? 400мм, 7TPI, 3D зуб, точ...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитНожовка по дереву UNIVERSAL,350 мм,зуб-3D/2D,закал. зуб,две рабо...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитНожовка по дереву, 500 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, двухк...
Бренд
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
биметалл
Поворот полотна
да
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Ножовка Matrix 77593 с биметаллическим полотном длиной 300 мм и обрезиненной рукояткой — многоцелевой инструмент для резки металла, древесины и пластика. Поворотные крепления позволяют устанавливать полотно под углом 45 и 90 градусов для продольного распила заготовок. Ножовка используется для проведения слесарных и строительных работ.
Преимущества
- Высокая скорость работы — биметаллическое полотно изготовлено из пружинной и быстрорежущей стали.
- Прочность и долговечность — металлическая рама выдерживает длительное использование.
- Эффективная работа с различными заготовками — степень натяжения полотна можно регулировать при помощи винтового механизма.
- Эргономичность — в раме предусмотрен специальный отсек для хранения и безопасной транспортировки запасных полотен.
- Комфортная работа — рукоятка с прорезиненной вставкой не скользит в руке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593) - стоимость товара 620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593)