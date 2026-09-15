Ножовка по металлу "PIRANHA",300 мм, рычажный механизм натяжения полотна Gross (77604)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ножовки
Материал полотна
биметалл
Материал рукояти
пластик
Поворот полотна
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб.
В наличии
Код товара: 649409
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
300
Материал полотна
биметалл
Материал рукояти
пластик
Поворот полотна
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х16х5
Вес, г.
900
Описание товара Ножовка по металлу "PIRANHA",300 мм, рычажный механизм натяжения полотна Gross (77604)
Ножовка по металлу Gross «PIRANHA» 77604, 300 мм, с рычажным механизмом натяжения полотна подходит для профессиональных строительных и слесарных операций. Подходит для поперечного и продольного реза заготовок за счет возможности установки полотна под углом 45° и 90°.
Преимущества
- Биметаллическое полотно с зубьями из быстрорежущей стали повышает эффективность работы.
- Рычажный механизм позволяет регулировать степень натяжения полотна и получать чистый, максимально аккуратный разрез.
- Рукоятка с резиновыми накладками и эргономичный захват снижают усталость в руках.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
300
Материал полотна
биметалл
Материал рукояти
пластик
Поворот полотна
нет
Страна производитель
Китай
Ножовка по металлу Gross «PIRANHA» 77604, 300 мм, с рычажным механизмом натяжения полотна подходит для профессиональных строительных и слесарных операций. Подходит для поперечного и продольного реза заготовок за счет возможности установки полотна под углом 45° и 90°.
Преимущества
- Биметаллическое полотно с зубьями из быстрорежущей стали повышает эффективность работы.
- Рычажный механизм позволяет регулировать степень натяжения полотна и получать чистый, максимально аккуратный разрез.
- Рукоятка с резиновыми накладками и эргономичный захват снижают усталость в руках.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка по металлу "PIRANHA",300 мм, рычажный механизм натяжения полотна Gross (77604) - данный товар вы можете купить по цене 2150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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