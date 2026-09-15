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Ножовка по металлу "PIRANHA", 300 мм, трехкомпонентная металлопластиковая рамка Gross (77602) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка по металлу "PIRANHA", 300 мм, трехкомпонентная металлопластиковая рамка Gross (77602)

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Ножовка по металлу &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, трехкомпонентная металлопластиковая рамка Gross (77602) - фото 1
Ножовка по металлу &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, трехкомпонентная металлопластиковая рамка Gross (77602) - фото 2
Ножовка по металлу &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, трехкомпонентная металлопластиковая рамка Gross (77602) - фото 3
Ножовка по металлу &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, трехкомпонентная металлопластиковая рамка Gross (77602) - фото 4
Ножовка по металлу &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, трехкомпонентная металлопластиковая рамка Gross (77602) - фото 5
Ножовка по металлу &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, трехкомпонентная металлопластиковая рамка Gross (77602) - фото 6
Ножовка по металлу &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, трехкомпонентная металлопластиковая рамка Gross (77602) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Материал полотна
биметалл
Материал рукояти
трехкомпонентный
Поворот полотна
да
  • Ножовка по металлу &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, трехкомпонентная металлопластиковая рамка Gross (77602) - фото 1
  • Ножовка по металлу &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, трехкомпонентная металлопластиковая рамка Gross (77602) - фото 2
  • Ножовка по металлу &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, трехкомпонентная металлопластиковая рамка Gross (77602) - фото 3
  • Ножовка по металлу &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, трехкомпонентная металлопластиковая рамка Gross (77602) - фото 4
  • Ножовка по металлу &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, трехкомпонентная металлопластиковая рамка Gross (77602) - фото 5
  • Ножовка по металлу &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, трехкомпонентная металлопластиковая рамка Gross (77602) - фото 6
  • Ножовка по металлу &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, трехкомпонентная металлопластиковая рамка Gross (77602) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649408
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножовка по металлу "PIRANHA", 300 мм, трехкомпонентная металлопластиковая рамка Gross (77602)
1 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
300
Материал полотна
биметалл
Материал рукояти
трехкомпонентный
Поворот полотна
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х3
Вес, г.
680

Описание товара Ножовка по металлу "PIRANHA", 300 мм, трехкомпонентная металлопластиковая рамка Gross (77602)

Ножовка по металлу Gross «PIRANHA» 77602, 300 мм, с трехкомпонентной металлопластиковой рамкой, рассчитана на профессиональное использование. Позволяет выполнять не только поперечный, но и продольный рез, т.к. имеется возможность установки полотна под углом 45° и 90°. Благодаря винтовому механизму можно регулировать степень натяжки полотна для повышения точности реза.

Преимущества

  • Эффективность работы — полотно выполнено из биметаллического сплава, зубья — из быстрорежущей стали.
  • Долговечность — корпус ножовки сделан из алюминиевого сплава и ударопрочного пластика.
  • Эмалевое покрытие — инструмент надежно защищен от коррозии.
  • Специальный паз — на ножовку можно установить лезвие для выполнения реза по типу ножа.
  • Универсальность — полотно с шагом зубьев 24 TPI режет материалы средней и большой толщины.
  • Надежный хват — резиновые накладки препятствуют проскальзыванию инструмента в руках.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножовка по металлу "PIRANHA", 300 мм, трехкомпонентная металлопластиковая рамка Gross (77602)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
300
Материал полотна
биметалл
Материал рукояти
трехкомпонентный
Поворот полотна
да
Страна производитель
Китай
Описание

Ножовка по металлу Gross «PIRANHA» 77602, 300 мм, с трехкомпонентной металлопластиковой рамкой, рассчитана на профессиональное использование. Позволяет выполнять не только поперечный, но и продольный рез, т.к. имеется возможность установки полотна под углом 45° и 90°. Благодаря винтовому механизму можно регулировать степень натяжки полотна для повышения точности реза.

Преимущества

  • Эффективность работы — полотно выполнено из биметаллического сплава, зубья — из быстрорежущей стали.
  • Долговечность — корпус ножовки сделан из алюминиевого сплава и ударопрочного пластика.
  • Эмалевое покрытие — инструмент надежно защищен от коррозии.
  • Специальный паз — на ножовку можно установить лезвие для выполнения реза по типу ножа.
  • Универсальность — полотно с шагом зубьев 24 TPI режет материалы средней и большой толщины.
  • Надежный хват — резиновые накладки препятствуют проскальзыванию инструмента в руках.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по металлу "PIRANHA", 300 мм, трехкомпонентная металлопластиковая рамка Gross (77602) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1730 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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