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Ножовка по дереву, 600 мм, шаг зубьев 12 мм, пластиковая рукоятка (Ижевск)// Россия (23167) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка по дереву, 600 мм, шаг зубьев 12 мм, пластиковая рукоятка (Ижевск)// Россия (23167)

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Ножовка по дереву, 600 мм, шаг зубьев 12 мм, пластиковая рукоятка (Ижевск)// Россия (23167) - фото 1
Ножовка по дереву, 600 мм, шаг зубьев 12 мм, пластиковая рукоятка (Ижевск)// Россия (23167) - фото 2
Ножовка по дереву, 600 мм, шаг зубьев 12 мм, пластиковая рукоятка (Ижевск)// Россия (23167) - фото 3
Ножовка по дереву, 600 мм, шаг зубьев 12 мм, пластиковая рукоятка (Ижевск)// Россия (23167) - фото 4
Ножовка по дереву, 600 мм, шаг зубьев 12 мм, пластиковая рукоятка (Ижевск)// Россия (23167) - фото 5
Ножовка по дереву, 600 мм, шаг зубьев 12 мм, пластиковая рукоятка (Ижевск)// Россия (23167) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
  • Ножовка по дереву, 600 мм, шаг зубьев 12 мм, пластиковая рукоятка (Ижевск)// Россия (23167) - фото 1
  • Ножовка по дереву, 600 мм, шаг зубьев 12 мм, пластиковая рукоятка (Ижевск)// Россия (23167) - фото 2
  • Ножовка по дереву, 600 мм, шаг зубьев 12 мм, пластиковая рукоятка (Ижевск)// Россия (23167) - фото 3
  • Ножовка по дереву, 600 мм, шаг зубьев 12 мм, пластиковая рукоятка (Ижевск)// Россия (23167) - фото 4
  • Ножовка по дереву, 600 мм, шаг зубьев 12 мм, пластиковая рукоятка (Ижевск)// Россия (23167) - фото 5
  • Ножовка по дереву, 600 мм, шаг зубьев 12 мм, пластиковая рукоятка (Ижевск)// Россия (23167) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649398
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ножовка по дереву, 600 мм, шаг зубьев 12 мм, пластиковая рукоятка (Ижевск)// Россия (23167)
970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ижсталь-Тнп
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
600
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х15х3
Вес, г.
760

Описание товара Ножовка по дереву, 600 мм, шаг зубьев 12 мм, пластиковая рукоятка (Ижевск)// Россия (23167)

Ножовка по дереву 23167 с длиной полотна 600 мм и пластиковой рукояткой — режущий инструмент, шаг зубьев которого составляет 12 мм. Применяется для продольно-поперечного пиления древесины. Пилит в направлении от себя и на себя. Крупные зубья обеспечивают быстрый рез. Если режущая кромка затупится, ее можно заточить. Пила будет полезна столяру и плотнику, пригодится также дома или на даче.

Преимущества

  • Прочность и деформационная стойкость — полотно изготовлено из холоднокатаной пружинной стали 65Г.
  • Высокий ресурс — закаленные зубья долго сохраняют режущую способность, лаковое покрытие защищает полотно от образования коррозии.
  • Надежная конструкция — зафиксированное 3 винтами полотно не выпадает из рукоятки.
  • Эргономичность — пластиковая рукоятка удобно ложится в руку.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву, 600 мм, шаг зубьев 12 мм, пластиковая рукоятка (Ижевск)// Россия (23167)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ижсталь-Тнп
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
600
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Ножовка по дереву 23167 с длиной полотна 600 мм и пластиковой рукояткой — режущий инструмент, шаг зубьев которого составляет 12 мм. Применяется для продольно-поперечного пиления древесины. Пилит в направлении от себя и на себя. Крупные зубья обеспечивают быстрый рез. Если режущая кромка затупится, ее можно заточить. Пила будет полезна столяру и плотнику, пригодится также дома или на даче.

Преимущества

  • Прочность и деформационная стойкость — полотно изготовлено из холоднокатаной пружинной стали 65Г.
  • Высокий ресурс — закаленные зубья долго сохраняют режущую способность, лаковое покрытие защищает полотно от образования коррозии.
  • Надежная конструкция — зафиксированное 3 винтами полотно не выпадает из рукоятки.
  • Эргономичность — пластиковая рукоятка удобно ложится в руку.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву, 600 мм, шаг зубьев 12 мм, пластиковая рукоятка (Ижевск)// Россия (23167) - данный товар вы можете купить по цене 970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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