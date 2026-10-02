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Ножовка по дереву, 500 мм, 9 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка по дереву, 500 мм, 9 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel

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Ножовка по дереву, 500 мм, 9 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel - фото 1
Ножовка по дереву, 500 мм, 9 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel - фото 2
Ножовка по дереву, 500 мм, 9 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel - фото 3
Ножовка по дереву, 500 мм, 9 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка по дереву, 500 мм, 9 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel - фото 1
  • Ножовка по дереву, 500 мм, 9 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel - фото 2
  • Ножовка по дереву, 500 мм, 9 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel - фото 3
  • Ножовка по дереву, 500 мм, 9 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649395
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Длина, мм
620
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х14х3
Вес, г.
500

Описание товара Ножовка по дереву, 500 мм, 9 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel

Ножовка по дереву Denzel 24147 длиной 500 мм, с зубьями с шагом 9 TPI и 3D-заточкой, с двухкомпонентной рукояткой, предназначена для продольной и поперечной распиловки заготовок из древесины, ДСП, ДВП, МДФ, ламината, а также из ПВХ (труб, панелей, коробов). Подходит для спиливания молодых веток. Зубья с шагом 9 TPI позволяют выполнять быстрый рез. Ножовка используется для проведения столярных работ в мастерской и на дачном участке.

Преимущества

  • Прочность — пильное полотно изготовлено из высококачественной японской стали SK-5.
  • Повышенная производительность — зубья прошли агрессивную трехгранную, многоступенчатую заточку и шлифовку, что обеспечивает идеальную геометрию и высокую остроту.
  • Износостойкость — рабочая часть закалена токами высокой частоты до твердости 55-58 HRC и долго сохраняет режущие свойства.
  • Эргономичность — двухкомпонентная обрезиненная рукоятка с рифленой поверхностью удобно ложится в руку и делает работу более комфортной.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву, 500 мм, 9 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Длина, мм
620
Страна производитель
Китай
Описание

Ножовка по дереву Denzel 24147 длиной 500 мм, с зубьями с шагом 9 TPI и 3D-заточкой, с двухкомпонентной рукояткой, предназначена для продольной и поперечной распиловки заготовок из древесины, ДСП, ДВП, МДФ, ламината, а также из ПВХ (труб, панелей, коробов). Подходит для спиливания молодых веток. Зубья с шагом 9 TPI позволяют выполнять быстрый рез. Ножовка используется для проведения столярных работ в мастерской и на дачном участке.

Преимущества

  • Прочность — пильное полотно изготовлено из высококачественной японской стали SK-5.
  • Повышенная производительность — зубья прошли агрессивную трехгранную, многоступенчатую заточку и шлифовку, что обеспечивает идеальную геометрию и высокую остроту.
  • Износостойкость — рабочая часть закалена токами высокой частоты до твердости 55-58 HRC и долго сохраняет режущие свойства.
  • Эргономичность — двухкомпонентная обрезиненная рукоятка с рифленой поверхностью удобно ложится в руку и делает работу более комфортной.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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