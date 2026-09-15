Ножовка по дереву, 450 мм, 9 TPI, зуб 3D, металлопластиковая рукоятка Denzel (24140)
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Характеристики
Описание товара Ножовка по дереву, 450 мм, 9 TPI, зуб 3D, металлопластиковая рукоятка Denzel (24140)
Ножовка по дереву Denzel 24140 длиной 450 мм, с зубьями с шагом 9 TPI и 3D-заточкой, с металлопластиковой рукояткой, предназначена для продольной и поперечной распиловки заготовок из древесины, ДСП, ДВП, МДФ, ламината, а также из ПВХ (труб, панелей, коробов). Подходит для спиливания молодых веток. Зубья с шагом 9 TPI позволяют выполнять быстрый рез. Ножовка используется для проведения столярных работ в мастерской и на дачном участке.
Преимущества
- Прочность — пильное полотно изготовлено из высококачественной японской стали SK-5.
- Повышенная производительность — зубья прошли агрессивную трехгранную, многоступенчатую заточку и шлифовку, что обеспечивает идеальную геометрию и высокую остроту.
- Износостойкость — рабочая часть закалена токами высокой частоты до твердости 55-58 HRC и долго сохраняет режущие свойства.
- Эргономичность — металлопластиковая обрезиненная рукоятка с рифленой поверхностью удобно ложится в руку и делает работу более комфортной.
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Ножовка по дереву Denzel 24140 длиной 450 мм, с зубьями с шагом 9 TPI и 3D-заточкой, с металлопластиковой рукояткой, предназначена для продольной и поперечной распиловки заготовок из древесины, ДСП, ДВП, МДФ, ламината, а также из ПВХ (труб, панелей, коробов). Подходит для спиливания молодых веток. Зубья с шагом 9 TPI позволяют выполнять быстрый рез. Ножовка используется для проведения столярных работ в мастерской и на дачном участке.
Преимущества
- Прочность — пильное полотно изготовлено из высококачественной японской стали SK-5.
- Повышенная производительность — зубья прошли агрессивную трехгранную, многоступенчатую заточку и шлифовку, что обеспечивает идеальную геометрию и высокую остроту.
- Износостойкость — рабочая часть закалена токами высокой частоты до твердости 55-58 HRC и долго сохраняет режущие свойства.
- Эргономичность — металлопластиковая обрезиненная рукоятка с рифленой поверхностью удобно ложится в руку и делает работу более комфортной.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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