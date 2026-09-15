Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23540)
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Характеристики
Описание товара Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23540)
Ножовка по дереву Matrix 23540 с полотном длиной 400 мм, с калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 7-8 TPI, с двухкомпонентной рукояткой, используется для продольного и поперечного пиления досок, брусков, листов фанеры, ДСП. Благодаря трехгранной заточке зубьев пила характеризуется высокой производительностью. Шаг зубьев составляет 7-8 TPI, что обеспечивает быстрый и качественный рез. Ножовка пригодится в столярной мастерской, а также будет полезна в хозяйстве.
Преимущества
- Механическая прочность — полотно изготовлено из холоднокатаной пружинной стали 65Mn, устойчивой к динамическим нагрузкам.
- Высокий рабочий ресурс — зубья закалены и имеют твердость 50-55 HRC.
- Коррозионная стойкость — на полотно нанесено защитное лаковое покрытие.
- Комфорт во время работы — эргономичная двухкомпонентная рукоятка с резиновыми вставками имеет усовершенствованный дизайн и удобно лежит в руке, снижая нагрузку на кисть при длительном пилении.
- Надежность — ножовка изготовлена на японском оборудовании и прошла строгий контроль качества.
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Ножовка по дереву Matrix 23540 с полотном длиной 400 мм, с калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 7-8 TPI, с двухкомпонентной рукояткой, используется для продольного и поперечного пиления досок, брусков, листов фанеры, ДСП. Благодаря трехгранной заточке зубьев пила характеризуется высокой производительностью. Шаг зубьев составляет 7-8 TPI, что обеспечивает быстрый и качественный рез. Ножовка пригодится в столярной мастерской, а также будет полезна в хозяйстве.
Преимущества
- Механическая прочность — полотно изготовлено из холоднокатаной пружинной стали 65Mn, устойчивой к динамическим нагрузкам.
- Высокий рабочий ресурс — зубья закалены и имеют твердость 50-55 HRC.
- Коррозионная стойкость — на полотно нанесено защитное лаковое покрытие.
- Комфорт во время работы — эргономичная двухкомпонентная рукоятка с резиновыми вставками имеет усовершенствованный дизайн и удобно лежит в руке, снижая нагрузку на кисть при длительном пилении.
- Надежность — ножовка изготовлена на японском оборудовании и прошла строгий контроль качества.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23540)