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Ножовка по дереву PIRANHA,выкружная,300мм/12",11-12 TPI,зуб 3D,каленый зуб,двухкомп.рукоятка Gross (23100) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка по дереву PIRANHA,выкружная,300мм/12",11-12 TPI,зуб 3D,каленый зуб,двухкомп.рукоятка Gross (23100)

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Ножовка по дереву PIRANHA,выкружная,300мм/12&quot;,11-12 TPI,зуб 3D,каленый зуб,двухкомп.рукоятка Gross (23100) - фото 1
Ножовка по дереву PIRANHA,выкружная,300мм/12&quot;,11-12 TPI,зуб 3D,каленый зуб,двухкомп.рукоятка Gross (23100) - фото 2
Ножовка по дереву PIRANHA,выкружная,300мм/12&quot;,11-12 TPI,зуб 3D,каленый зуб,двухкомп.рукоятка Gross (23100) - фото 3
Ножовка по дереву PIRANHA,выкружная,300мм/12&quot;,11-12 TPI,зуб 3D,каленый зуб,двухкомп.рукоятка Gross (23100) - фото 4
Ножовка по дереву PIRANHA,выкружная,300мм/12&quot;,11-12 TPI,зуб 3D,каленый зуб,двухкомп.рукоятка Gross (23100) - фото 5
Ножовка по дереву PIRANHA,выкружная,300мм/12&quot;,11-12 TPI,зуб 3D,каленый зуб,двухкомп.рукоятка Gross (23100) - фото 6
Ножовка по дереву PIRANHA,выкружная,300мм/12&quot;,11-12 TPI,зуб 3D,каленый зуб,двухкомп.рукоятка Gross (23100) - фото 7
Ножовка по дереву PIRANHA,выкружная,300мм/12&quot;,11-12 TPI,зуб 3D,каленый зуб,двухкомп.рукоятка Gross (23100) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Материал полотна
инструментальная сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка по дереву PIRANHA,выкружная,300мм/12&quot;,11-12 TPI,зуб 3D,каленый зуб,двухкомп.рукоятка Gross (23100) - фото 1
  • Ножовка по дереву PIRANHA,выкружная,300мм/12&quot;,11-12 TPI,зуб 3D,каленый зуб,двухкомп.рукоятка Gross (23100) - фото 2
  • Ножовка по дереву PIRANHA,выкружная,300мм/12&quot;,11-12 TPI,зуб 3D,каленый зуб,двухкомп.рукоятка Gross (23100) - фото 3
  • Ножовка по дереву PIRANHA,выкружная,300мм/12&quot;,11-12 TPI,зуб 3D,каленый зуб,двухкомп.рукоятка Gross (23100) - фото 4
  • Ножовка по дереву PIRANHA,выкружная,300мм/12&quot;,11-12 TPI,зуб 3D,каленый зуб,двухкомп.рукоятка Gross (23100) - фото 5
  • Ножовка по дереву PIRANHA,выкружная,300мм/12&quot;,11-12 TPI,зуб 3D,каленый зуб,двухкомп.рукоятка Gross (23100) - фото 6
  • Ножовка по дереву PIRANHA,выкружная,300мм/12&quot;,11-12 TPI,зуб 3D,каленый зуб,двухкомп.рукоятка Gross (23100) - фото 7
  • Ножовка по дереву PIRANHA,выкружная,300мм/12&quot;,11-12 TPI,зуб 3D,каленый зуб,двухкомп.рукоятка Gross (23100) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649366
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ножовка по дереву PIRANHA,выкружная,300мм/12",11-12 TPI,зуб 3D,каленый зуб,двухкомп.рукоятка Gross (23100)
1 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
300
Материал полотна
инструментальная сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х3
Вес, г.
380

Описание товара Ножовка по дереву PIRANHA,выкружная,300мм/12",11-12 TPI,зуб 3D,каленый зуб,двухкомп.рукоятка Gross (23100)

Выкружная ножовка по дереву Gross PIRANHA 23100, 300 мм / 12 дюймов, 11-12 TPI, с каленым зубом 3D и двухкомпонентной рукояткой, предназначена для криволинейного реза листовых заготовок из фанеры, ДСП, ДВП, ламината, МДФ, а также пенополистирола и полиуретана. Мелкие зубья с шагом 11-12 TPI обеспечивают ровный рез без сколов. Благодаря тонкому маневренному полотну удается придерживаться заданного контура при распиловке. Ножовку используют при выполнении профессиональных столярных работ.

Преимущества

  • Полотно из японской стали SK-5 обладает механической прочностью и долговечностью.
  • Зубья с трехгранной заточкой обеспечивают высокую производительность ножовки.
  • Закалка зубьев токами высокой частоты придает им твердость и износостойкость, поэтому инструмент обладает увеличенным ресурсом работоспособности.
  • Поверхность полотна покрыта лаком, защищающим инструмент от коррозии.
  • Двухкомпонентная эргономичная рукоятка удобно ложится в руку, снижая нагрузку на кисть при интенсивном использовании.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножовка по дереву PIRANHA,выкружная,300мм/12",11-12 TPI,зуб 3D,каленый зуб,двухкомп.рукоятка Gross (23100)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
300
Материал полотна
инструментальная сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Описание

Выкружная ножовка по дереву Gross PIRANHA 23100, 300 мм / 12 дюймов, 11-12 TPI, с каленым зубом 3D и двухкомпонентной рукояткой, предназначена для криволинейного реза листовых заготовок из фанеры, ДСП, ДВП, ламината, МДФ, а также пенополистирола и полиуретана. Мелкие зубья с шагом 11-12 TPI обеспечивают ровный рез без сколов. Благодаря тонкому маневренному полотну удается придерживаться заданного контура при распиловке. Ножовку используют при выполнении профессиональных столярных работ.

Преимущества

  • Полотно из японской стали SK-5 обладает механической прочностью и долговечностью.
  • Зубья с трехгранной заточкой обеспечивают высокую производительность ножовки.
  • Закалка зубьев токами высокой частоты придает им твердость и износостойкость, поэтому инструмент обладает увеличенным ресурсом работоспособности.
  • Поверхность полотна покрыта лаком, защищающим инструмент от коррозии.
  • Двухкомпонентная эргономичная рукоятка удобно ложится в руку, снижая нагрузку на кисть при интенсивном использовании.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву PIRANHA,выкружная,300мм/12",11-12 TPI,зуб 3D,каленый зуб,двухкомп.рукоятка Gross (23100) - данный товар вы можете купить по цене 1270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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